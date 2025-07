Barcelona acerta renovação de contrato com o veterano goleiro Szczesny por mais dois anos

A diretoria do Barcelona anunciou a renovação do goleiro polonês Szczesny, de 36 anos. Destaque da última temporada, ele já tinha recebido a oferta e ficou de analisar a proposta. O final feliz veio com a assinatura do contrato nesta segunda-feira.

O jogador vive um momento inusitado em sua trajetória. Ele já tinha encerrado a carreira ao término da temporada 2023/2024, no período em que defendia a Juventus, quando um convite do gigante espanhol foi feito em função da grave lesão de Ter Stegen. Influenciado pelo compatriota Lewandowski, ele encarou o desafio.

Em um ano de grande desempenho, o goleiro terminou com a faixa de campeão em três torneios com a camisa azul e grená: a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha e ainda o Campeonato Espanhol. Neste recorte, ele entrou em campo em 30 partidas.

O Barcelona divulgou a extensão do vínculo em seu site oficial, destacou a sua chegada ao clube em um momento delicado e também a resposta dada dentro de campo.

"O Barça precisa de um goleiro e escolheu Szczesny, que voltou da aposentadoria para aceitar o desafio após ter pendurado as luvas no verão. O polonês respondeu mostrando que ainda é um dos melhores goleiros do futebol europeu", diz parte do texto.