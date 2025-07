Athletic vence América-MG e deixa a lanterna da Série B

O Athletic venceu o América-MG por 1 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sidimar marcou o único gol da partida.

Com a vitória, o Athletic deixa a lanterna da competição. Com 15 pontos conquistados, o clube de São João del-Rei segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, um tento atrás do Criciúma, que ocupa a 16ª colocação. Por sua vez, o América-MG segue na 12ª posição, com 20.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 16ª rodada da Série B. O Athletic recebe o Avaí na próxima segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi. Já o América-MG visita o Novorizontino neste sábado, às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

O jogo

O Athletic abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Sandry cruzou para Sidimar, que marcou de cabeça. Atrás no placar, o América-MG criou chances para empatar, mas sem sucesso. Aos 40, Cauan Barros bateu de longe e forçou boa defesa de Adriel. No entanto, os visitantes quase ampliaram um minuto depois: em contra-ataque rápido, Ronaldo recebeu de David Braga e acertou o travessão.

Buscando o resultado, o América-MG pressionou na etapa complementar. Aos 12 minutos, Figueiredo recebeu passe de Mariano e chutou cruzado, para fora. Nove minutos depois, Miguelito cobrou falta de longe, e Adriel fez boa defesa.

Porém, o Athletic apostou nos contra-ataques e equilibrou o segundo tempo. Aos 24 minutos, David Braga chutou da entrada da área, mas parou em grande defesa de Matheus Mendes. Quatro minutos depois, Max aproveitou passe de Sandry e bateu forte, mas o goleiro do América-MG voltou a salvar a equipe. A reta final da partida foi truncada, com os mandantes sem conseguir criar chances para empatar.