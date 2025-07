Aspinall na mira? Jon Jones aumenta rumores de volta ao UFC: "O caçador e não a caça"

Em junho, durante a coletiva de imprensa após o UFC Baku, no Azerbaijão, Dana White pegou a todos de surpresa com o anúncio da aposentadoria de Jon Jones. Entretanto, apenas duas semanas após a 'bomba', o cenário sofreu uma reviravolta. Depois que Donald Trump revelou seus planos de promover um evento do Ultimate na Casa Branca em 2026, 'Bones' parece ter voltado atrás e flertado com uma volta à ativa. Agora, através de uma mensagem enigmática em suas redes sociais, o ex-campeão americano aumentou ainda mais os rumores sobre um possível retorno ao octógono mais famoso do mundo.

Anteriormente campeão linear peso-pesado, Jones abriu espaço com sua aposentadoria para que Tom Aspinall, então dono do cinturão interino, ocupasse seu espaço de soberano da categoria. Sendo assim, teoricamente, o principal alvo da divisão até 120 kg do UFC agora é o prospecto inglês. E tal cenário parece agradar Jon, que abandonou, após anos de domínio, o status de "caça" e, aparentemente, abraçou o posto de "caçador".

"É bom ser o caçador e não a caça pela primeira vez", escreveu 'Bones' (veja abaixo ou clique aqui), através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Encaixe perfeito em card histórico

Caso realmente saia do papel em meados de 2026, como parte da comemoração dos 250 anos da assinatura da Declaração da Independência dos EUA, de 1776, o card na Casa Branca teria Jon Jones como um protagonista ideal para um possível 'main event'. Afinal de contas, além de ser americano e considerado o 'GOAT' do MMA, o agora ex-campeão é entusiasta do presidente Donald Trump. Não à toa, em seu último combate, contra Stipe Miocic, 'Bones' celebrou a vitória em grande estilo com uma 'dancinha' popularizada pelo líder de estado, que estava presente 'in loco' para acompanhar o UFC 309.

Com uma proposta ousada de sediar o evento do UFC nos gramados da Casa Branca, Donald Trump seduziu outro astro do MMA: Conor McGregor. Antes mesmo de Jones levantar o braço e se interessar pelo show inédito, 'Notorious' já havia se disponibilizado para competir na residência oficial do presidente dos EUA. Entretanto, tanto o irlandês quanto o americano, já veteranos, surgem como grandes incógnitas para a ocasião.

