Árias sobre sonho do título mundial do Fluminense: 'Ao alcance da mão'

Destaque do Mundial de Clubes, John Árias foi um dos jogadores do Fluminense selecionados para conceder entrevista coletiva hoje, no Red Bull Arena, no último treino do Tricolor antes da semifinal contra o Chelsea. Para o colombiano, o sonho do título está "ao alcance da mão".

Chegamos aqui conscientes da grande equipe que somos, mas da dificuldade que íamos enfrentar. Estamos escalando passo a passo, sabendo que jogo a jogo estamos dando nosso 100%, nosso melhor. [...] Estamos na semifinal de uma competição muito importante pra nós, temos que aproveitar, desfrutar o dia a dia, mas também temos consciência da responsabilidade e temos um grande sonho muito perto, ao alcance da mão

Árias

O que mais ele falou?

Duelo com o Chelsea: "Acho que o Chelsea é um grande clube, tem grandes jogadores, uma ideia de jogo muito boa. Está fazendo um ótimo torneio também. Mas acredito que a gente também tem nossas armas, nossas ferramentas para competir, como temos feito contra todos os clubes que enfrentamos até aqui".

Flu representa a América do Sul: "Somos um clube multicultural. Temos jogadores colombianos, argentinos, uruguaios, venezuelanos, paraguaios. Somos um clube bastante inclusivo nesse aspecto e, como disse, sinto que temos essa responsabilidade. Somos o único sul-americano entre as grandes potências europeias. Acho que é importante para nós não apenas representar as cores do clube, não apenas as cores do Brasil, mas de toda a América do Sul".

No meio de europeus: "Sabemos também o quão complexo é chegar até aqui, quando se enfrenta potências europeias, em que as condições financeiras e outras questões são muito diferentes. Acredito que nós, com trabalho, com humildade, vivendo o presente jogo a jogo, conquistamos uma vaga numa fase muito importante, muito significativa, e acreditamos também que contamos com o apoio dos demais sul-americanos que não estão mais nesta fase, mas que sabem que o nosso sucesso também é, de certa forma, dedicado a todos eles".

Estratégia para o jogo: "Essa resposta, se eu te der agora, obviamente tiraria a graça do jogo de amanhã. Mas sim, como te digo, também chego em um bom momento, acho que estou fazendo uma Copa do Mundo muito boa, estou feliz com o meu desempenho e, no geral, acho que como equipe também estamos fazendo uma grande competição. Como falei, sabemos também das armas do Chelsea, temos plena consciência de que o Chelsea é um clube muito qualificado, mas nós também temos grandes jogadores, também temos nossas armas, e acredito que amanhã também teremos formas de causar dano a eles".