Arana é liberado pelo DM e mira sequência no Atlético-MG para reconquistar espaço na seleção

Depois de quase dois meses fora, Guilherme Arana está novamente à disposição do Atlético-MG. O lateral-esquerdo foi liberado pelo departamento médico nesta segunda-feira e passa a ser opção para o técnico Cuca no retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no sábado, às 21h, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.

Arana se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida em 14 de abril, contra o Vitória. Ele ainda tentou antecipar o retorno no clássico contra o Cruzeiro, em 18 de maio, mas ficou menos de 20 minutos em campo até sentir novamente o problema. Desde então, vinha fazendo tratamento e atividades individualizadas na Cidade do Galo.

A expectativa é que o camisa 13 reassuma a titularidade na lateral-esquerda. Com isso, Rubens, que vinha atuando na posição, pode voltar ao meio-campo - setor onde se sente mais à vontade e tem a confiança do treinador.

A volta de Arana é vista com bons olhos também no contexto da seleção brasileira. Presença constante nas últimas convocações antes da lesão, o jogador agora busca uma retomada sólida de olho no novo ciclo com o técnico Carlo Ancelotti.

Ainda no departamento médico permanecem os atacantes Cuello (lesão na coxa direita), Cadu e Caio Maia (ambos com problemas ligamentares no joelho direito). O primeiro já finalizou a transição física e pode ser liberado em breve. Já Cadu e Caio seguem em recuperação de longo prazo.

ALONSO FALA DO RETORNO AO ATLÉTICO

Nesta segunda-feira, quem também ganhou os holofotes foi o zagueiro Junior Alonso. Em entrevista ao GaloCast, o paraguaio abriu o jogo sobre os bastidores de seu retorno ao clube e detalhou a experiência no Krasnodar, da Rússia, de onde pediu para sair.

"Chegou no fim do ano eu falei para o dono do clube: ‘eu não quero voltar. Estou triste, sozinho no hotel, minha família não vai chegar’. Lá não tem escola internacional, então como meus filhos iriam estudar? O idioma é muito difícil. Era impossível", relatou Alonso, que negociou sua saída em acordo com os russos. "Para mim, pessoalmente, a tranquilidade que eu tenho aqui não se compara. Poderia estar lá ganhando muito mais grana, mas não compensa. Chega um momento que você fala, pra que tanto dinheiro se você não é feliz?"

Atualmente em sua terceira passagem pelo clube mineiro, Alonso soma 30 partidas em 2024 e tem contrato até o fim de 2026. Titular absoluto com Cuca, ele vem formando dupla com Lyanco, a quem elogiou pela complementaridade em campo.

"Ele é um jogador muito forte fisicamente, com um temperamento mais alto. Eu sou um pouco mais tranquilo, né? Por isso acho que a gente se complementa muito bem", disse. "Fisicamente, são muito parecidos. O Nathan também é muito forte, só que o Lyanco é um pouco mais técnico. E a personalidade é muito diferente. O Nathan era mais parecido comigo, também mais tranquilo. O Lyanco é mais intenso."

O Atlético-MG soma 17 pontos no Brasileirão e ocupa a 9ª colocação na tabela. A meta agora é embalar na retomada da competição após a paralisação por conta do Mundial de Clubes.