Ana Marcela Cunha busca novo recorde no Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura

A uma semana da estreia no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, na Ilha de Sentosa, em Singapura, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha viajou no último domingo para a cidade de Singapura, onde inicia a fase final de preparação e aclimatação para a competição. A nadadora chega após cinco meses de treinos intensos, incluindo um período de três semanas em altitude, na cidade italiana de Livigno.

Ana Marcela é a maior medalhista da história da competição, com 17 medalhas em Mundiais - sete ouros, duas pratas e oito bronzes - e está inscrita em todas as provas da maratona aquática nesta edição: 10 km, 5 km, sprint 3 km e o revezamento misto 4×1500 metros. A estreia está marcada para 14 de julho, na prova de 10 km feminino.

"Esta competição é o grande objetivo da temporada. Venho me preparando bastante, com treinos muito intensos e específicos. Teremos atletas de altíssimo nível na disputa, mas vou em busca do melhor resultado possível. Se vier medalha, melhor ainda", afirmou Ana Marcela.

Além das provas femininas individuais, Ana Marcela participa do revezamento misto, no qual quatro atletas (dois homens e duas mulheres) nadam 1500 metros cada, em uma disputa que exige estratégia, entrosamento e resistência.

Com foco, experiência e um histórico de grandes conquistas, Ana Marcela busca ampliar sua coleção de títulos e reafirmar sua posição entre as maiores nadadoras de todos os tempos.

Ana Marcela: Calendário completo de provas (horário de Brasília)

14/07 - 10 km feminino - 21h

17/07 - 5 km feminino - 21h

18/07 - Sprint 3 km feminino - 21h

19/07 - Revezamento 4×1500 m misto - 21h