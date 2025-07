América-MG é surpreendido pelo Athletic, perde no Independência e fica longe do G-4 na Série B

O América-MG acabou surpreendido pelo Athletic e perdeu por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, dentro da Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Mesmo com maior posse de bola, o time americano foi confuso, não criou chances claras e prevaleceu a eficiência do visitante, que defendeu bem e aproveitou os espaços no ataque.

Esta derrota quebrou uma série invicta de três jogos do América, que já começava a sonhar em se aproximar do G-4 - zona de acesso. Com 20 pontos, continua na 12º posição. O Athletic, ainda bastante instável, mostrou que vai brigar para fugir da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Com 15 pontos saiu da lanterna e estacionou na 17ª posição.

Quando o jogo começou, com o América-MG imprimindo velocidade pelos lados do campo, ficou a impressão de que o gol sairia rapidamente. Mas isso não aconteceu. Sem ter espaços para chegar à grande área adversária, os americanos apenas tentavam os cruzamentos pelo alto, facilmente neutralizados pela marcação do Athletic.

Mas poderia desenhar uma história diferente se, aos 12 minutos, o lateral Rodrigo Gelado não tivesse salvo o Athletic em cima da linha após chute de Miguelito, completando passe de Miquéias.

Na sua primeira descida ao ataque, o Athletic abriu o placar aos 16 minutos. Após escanteio pelo lado esquerdo, a defesa se atrapalha e o zagueiro Sidimar testa firme. A bola entra no ângulo, após tocar nas mãos do goleiro Matheus Mendes.

Até o extra-campo parecia conspirar contra o América, porque aos 20 minutos, uma queda parcial de energia elétrica quase paralisou o jogo. Mas os dois capitães, consultados pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, em comum acordo, aceitaram continuar o jogo.

O time da casa seguiu confuso, trocando passes sem objetividade. De outro lado, o Athletic levava perigo quando descia ao ataque. E quase ampliou o placar aos 41 minutos.

David Braga, do lado direito, fez o passe lateral para Ronaldo Tavares, de frente para o gol. Ele bateu seco, rasteiro e acertou o pé da trave de Matheus Mendes. O goleiro se esticou e não alcançou a bola, agradecendo a sorte por não levar outro gol.

O cenário não mudou no segundo tempo, com o América tentando ocupar todo o campo defensivo do Athletic, ainda mais recuado. A pressão, porém, não resultou em nada prático.

O Athletic demorou para sair de trás, mas quando isso aconteceu, foi com perigo. Aos 24 minutos, Matheus Guilherme chutou à meia altura e Matheus Mendes saltou para espalmar lateralmente. Três minutos depois, Max avançou pelo lado esquerdo e chutou no canto, do lado da trave direita. Matheus Mendes saltou e mandou a bola para escanteio.

Com o América já cansado de tanto atacar e sem sucesso, o Athletic ainda criou boas chances nos minutos finais, exigindo duas boas defesas de Matheus Mendes.

Pela 16ª rodada, o América-MG vai sair diante do Novorizontino, terceiro colocado com 27 pontos, dia 12 (sábado) no interior de São Paulo. O Athletic atuará em casa, dia 14 (segunda-feira) diante do Avaí, quarto colocado, com 24 pontos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 ATHLETIC

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho (Arthur Sousa); Barros, Miquéias (Yago Santos) e Miguelito (Yago Souza); Breno (Elizari), Figueiredo e Stênio(Jhonnatan Silva). Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado (Yuri); Fabrício Isidoro (Fernando Martínez), Sandry e David Braga; Welinton Torrão (Matheus Guilherme), Max (Alason Carioca) e Ronaldo Tavares (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte.

GOL - Sidimar, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Miquéias (América-MG); Yuri (Athletic).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).