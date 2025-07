Allan é boa "surpresa" do Palmeiras no Mundial e mira ampliar sequência como titular na temporada

Apesar da dolorosa eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras voltou para o Brasil com uma boa notícia: a evolução do meia Allan, que chegou sem muito alarde ao torneio e terminou como um dos titulares do técnico Abel Ferreira.

Allan subiu de forma despretenciosa para a equipe profissional no início de 2025. Ele já havia treinado com o time principal algumas vezes, mas seu nome não era tão citado quanto o de Benedetti, Luighi e Thalys, que também foram promovidos neste ano. Esses três últimos já haviam ganhado chances com Abel em 2024.

Enquanto isso, Allan subiu de forma "forçada" já que completou 21 anos em abril deste ano, estourando, portanto, a idade para atuar no sub-20. Antes da ida ao Mundial, Allan havia disputado 20 jogos pelo Palmeiras, apenas cinco como titular. Além disso, foi autor de um gol decisivo contra o Mirassol, no Paulista, para garantir o clube no mata-mata.

Na Copa do Mundo de Clubes, Allan foi utilizado por Abel Ferreira em quatro dos cinco jogos. Ele só não foi acionado por Abel na vitória de 2 a 0 sobre o Al-Ahly, pela segunda rodada da fase de grupos.

Contra Porto e Inter Miami, saiu do banco de reservas e teve boas atuações. Neste último, ele deu uma assistência para Paulinho, que anotou o gol que abriu caminho para o Verdão buscar o empate por 2 a 2 depois de sair perdendo por 2 a 0.

No jogo seguinte, contra o Botafogo, pelas oitavas de final, Allan ganhou mais um voto de confiança com Abel e foi titular, atuando aberto pelo lado direito do ataque, dando trabalho para o rival. O jovem, porém, deixou o campo aos 26 minutos da etapa final, antes do tento de Paulinho.

Nas quartas, contra o Chelsea, a Cria da Academia foi mantido entre os titulares e participou do início da jogada do gol de Estêvão, que empatou o jogo. Ele saiu aos 22 do segundo tempo, alguns minutos antes do gol que deu a vitória por 2 a 1 ao Chelsea.

Por fim, tendo se destacado no torneio nos Estados Unidos, Allan mira se manter entre os titulares e ampliar sua sequência entre os 11 iniciais. O Palmeiras se reapresenta na manhã de sexta-feira, na Academia de Futebol, e se prepara para dar sequência ao Campeonato Brasileiro.