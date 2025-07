Abel saiu 'menor' do Mundial? 'Ele não foi bem', diz PVC

Abel Ferreira não foi bem no Mundial de Clubes e surpreendeu ao admitir que errou na estratégia de dois dos cinco jogos do Palmeiras no torneio, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Abel não foi bem no Mundial. O Palmeiras não foi bem no Mundial. O Palmeiras foi bem em termos de classificação, mas não jogou bem no Mundial. O Palmeiras é o único dos quatro [times brasileiros] que não ganhou de adversário da Europa. Enfrentou dois e somou um ponto só de seis.

O que é mais surpreendente é que o Abel admitiu que errou o plano de jogo duas vezes, o que dá 40% dos jogos.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista ressaltou as duas partidas em que o próprio Abel reconheceu que foi surpreendido no Mundial.

Ele admitiu contra o Inter Miami que ele errou na escalação e ele admitiu contra o Chelsea que ele foi surpreendido, porque o Chelsea entrou fazendo a saída de três e o Gusto entrando com meia-direita. Ele disse que só conseguiu corrigir isso no intervalo. Isso é surpreendente.

Pode não ter nem querido dizer isso, mas ele disse que errou em dois jogos, o que dá 40%. Não sou eu que estou dizendo que ele foi mal. Ele próprio disse.

Paulo Vinícius Coelho

Nos dois jogos, o Palmeiras foi para o intervalo em desvantagem e teve seu desempenho nos primeiros tempos bastante criticado.

O Verdão buscou o empate contra o Inter Miami no último jogo da fase de grupos, mas acabou eliminado pelo Chelsea nas quartas de final.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra