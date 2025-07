Wimbledon: Dia 7 tem virada de Alcaraz, fim de tabu brasileiro e polêmica

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O sétimo dia de Wimbledon teve virada de Carlos Alcaraz, com uma sequência de "pontaços", para alcançar as quartas de final, após sair perdendo para Andrey Rublev. Já Sabalenka pode dar novos passos a ainda inédita final do Grand Slam britânico.

O torneio também reservou boas notícias aos brasileiros. Nauhany Silva, a Naná, de apenas 15 anos, estreou com vitória e quebrou um tabu. O último triunfo de uma brasileira na chave principal em Wimbledon Jr havia sido em 2017. Além disso, Rafael Matos e Marcelo Melo estão classificados nas duplas, e Luisa Stefani avançou nas duplas mistas.

Houve ainda polêmica de arbitragem. No duelo entre a britânica Sonay Kartal e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, uma bola fora que daria o game a Pavlyuchenkova não foi detectada pela arbitragem eletrônica, e os juízes mandaram o ponto voltar. Na nova disputa, Kartal fez e conseguiu ficar em vantagem. No fim, porém, Pavlyuchenkova ganhou o duelo.

Espanhol em alta

Alcaraz vence de virada. Andrey Rublev, atual 14 do ranking, saiu na frente e teve uma boa atuação, mas não o suficiente para derrubar Carlos Alcaraz, atual bicampeão do torneio. O espanhol precisou de uma sequência de pontos espetaculares para assumir a dianteira e sair da Quadra Central com uma a vitória por 6/7 (5), 6/3, 6/4 e 6/4 que lhe colocou nas quartas de final. Na luta por vaga na semifinal, Alcaraz vai enfrentar o britânico Cameron Norrie.

Just watch this.



This stunning passing shot by Carlos Alcaraz is the Play of the Day, presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/vfmDhgjozS -- Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025

Rival de Fonseca eliminado. O chileno Nicolás Jarry caiu para Cameron Norrie, único britânico ainda vivo no masculino, em batalha de quase 4h30. O tenista local venceu com parciais de 6/3, 7/6 (4), 6/7 (7), 6/7 (5) e 6/3.

Naná conquista 1ª vitória brasileira no juvenil feminino em 8 anos. Nauhany Silva, de apenas 15 anos, estreou em Wimbledon vencendo a norte-americana Iyengar de virada —com parciais de 5/7, 7/6 (1) e 6/0 — em jogo que começou ontem e terminou hoje. A última vitória de uma brasileira na chave principal em Wimbledon Jr havia sido em 2017. Já Victoria Barros, da mesma idade, caiu para a cabeça de chave número 16 Dencheva por duplo 6/4.

Gutão também avança. Luiz Guto Miguel, de 16, venceu em sua primeira aparição no Grand Slam inglês juvenil. Ele bateu o sul-africano Doig por 7/5 e 6/2.

Nauhany Silva em ação na primeira rodada de Wimbledon juvenil Imagem: Divulgação/Rede Tênis Brasil

Rafael Matos e Marcelo Melo vão às quartas nas duplas. Os dois brasileiros venceram a dupla formada pelo austríaco Erler e o alemão Frantzen na terceira rodada, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, e deram mais um passo no torneio.

Chuva atormenta de novo. O tempo fechado em Londres atrapalhou novamente durante o dia. Em mais de uma ocasião, as partidas disputadas nas quadras abertas tiveram de ser paralisadas.

Stefani está nas quartas. Luisa Stefani está nas quartas de final de duplas mistas. A brasileira, que atua ao lado do britânico Joe Salisbury, bateu o argentino Andres Molteni e a norte-americana Asia Muhammad com parciais de 7/6 (7) e 7/6 (5), e avançou no torneio.

Sabalenka vence de novo. Aryna Sabalenka se mantém na briga para alcançar sua primeira final em Wimbledon — por enquanto, seus melhores resultados no slam da grama são as semifinais de 2021 (perdeu para Karolina Pliskova) e 2023 (Ons Jabeur). Ela bateu a belga Elise Mertens (atual #23 do mundo) por 6/4 e 7/6 (4) e vai ter pela frente a alemã Laura Siegemund (#104) nas quartas.

Polêmica de arbitragem

Anastasia Pavlyuchenkova em ação em Wimbledon Imagem: Reprodução

O dia em Wimbledon ficou marcado também por um erro de arbitragem. Vale lembrar que, pela primeira vez na história do torneio, os tradicionais juízes de linha foram substituídos pela arbitragem de linha eletrônica. Na partida entre a britânica Sonay Kartal e a russa Anastasia Pavlyuchenkova ocorreu a grande polêmica.

Quando o placar estava 4 a 4, Pavlyuchenkova tinha a vantagem para confirmar o serviço, quando Kartal jogou uma bola claramente para fora — os replays da TV mostravam nitidamente isso. A tenista russa avisou, mas o juiz anunciou que a arbitragem eletrônica não conseguiu detectar o lance. Diante da falha tecnológica e da indefinição da arbitragem, o lance recomeçou, Kartal quebrou o serviço, colocou-se em vantagem no placar (5-4).

Pavlyuchenkova não escondeu a indignação ao voltar à cadeira após o game. "Você tirou um game de mim. Vocês roubaram um game de mim. Roubaram um game". Apesar do ocorrido, a russa venceu o duelo com parciais de 7/6 (3) e 6/4 e avançou no torneio.