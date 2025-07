Vila Nova vence Ferroviária em Araraquara e se aproxima do G-4 na Série B

O Vila Nova bateu a Ferroviária por 3 a 1, em partida disputada na tarde deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Weverton, Dodô e Júnior Todinho balançaram as redes para os goianos, enquanto Carlão diminuiu a favor do time paulista.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 22 pontos e subiu para a sétima colocação, diminuindo a distância para o G-4 para dois pontos. A Ferroviária estacionou nos 18 pontos e ficou no 13º lugar, próximo da zona do rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Os times criaram boas oportunidades desde os primeiros minutos, com alternados momentos de domínios para cada lado. Logo aos dois minutos, Dodô cobrou escanteio e Weverton aproveitou rebote de Dênis Júnior para colocar o time goiano em vantagem.

Não demorou para os paulistas deixarem tudo igual. Aos 11 minutos, em jogada rápida de contra-ataque, Thiago Lopes encontrou Thayllon pela esquerda. Ele tocou para Carlão, que balançou as redes do goleiro Halls. A etapa inicial teve outras emoções, principalmente com o atacante Thayllon, que acertou a trave.

O segundo tempo começou ainda mais equilibrado. Aos 12 minutos, em jogada pela direita do ataque do Vila, a bola bateu na mão de Medina dentro da área. A arbitragem estava próxima do lance e assinalou pênalti. Na cobrança, Dodô bateu na esquerda de Dênis Júnior, que encostou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo do Vila Nova, aos 14 minutos.

Atrás do placar, a Ferroviária ensaiou uma pressão e abriu espaços, o que potencializou as investidas do Vila. Aos 53 minutos, Júnior Todinho passou por dois marcadores e ainda driblou o goleiro antes de fechar o placar na Fonte Luminosa.

Na próxima rodada, o Vila Nova joga contra o Operário-PR, na sexta-feira, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro (OBA). A Ferroviária enfrenta o Criciúma, no domingo (dia 13), às 20h30, no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 3 VILA NOVA

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas, Gustavo, Maycon e Edson (Igor Bolt); Ricardinho (Wesley Pomba, Kevin); Netinho e Albano; Thayllon (Alencar), Carlão e Thiago Lopes (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique (Ruan Ribeiro), Bruno Xavier (Júnior Todinho) e Dodô (Ralf); André Luís (Gustavo Pajé) e Guilherme Parede (Vinícius Paiva). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Weverton, aos três minutos e Carlão aos 12 minutos do primeiro tempo; Dodô aos 16 minutos e Júnior Todinho aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Rodrigues, Gustavo Medina e Netinho (AFE); Weverton (VIL).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 26.980.00.

PÚBLICO - 1.516 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).