Transmissão ao vivo do GP da Inglaterra de F1 2025: veja onde assistir

O GP da Inglaterra de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, tem a largada programada para hoje, às 11h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo da corrida será feita pela Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Tetracampeão supera a McLaren. Max Verstappen ficou com a pole position ontem e terá a companhia dos pilotos do time inglês no top 3: Oscar Piastri e Lando Norris.

Norris vem embalado após a vitória no GP da Áustria, resultado que o aproximou de Piastri na classificação. O britânico soma agora 201 pontos, enquanto o australiano segue na liderança com 216. Verstappen aparece em terceiro, com 155 pontos.

Gabriel Bortoleto chega motivado após conquistar seus primeiros pontos na F1. O piloto brasileiro vai largar em 16º.

GP da Inglaterra 2025 -- Fórmula 1