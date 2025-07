Torcida do São Paulo avalia primeiro semestre de Alisson como "bom"

A torcida do São Paulo parece satisfeita com o desempenho de Alisson no primeiro semestre. Para 38,46% dos tricolores que participaram da enquete promovida pela Gazeta Esportiva, a performance do volante foi categorizada como "boa".

Outros 30,77% julgaram as atuações de Alisson ao longo do primeiro semestre como "ótimas". O volante foi titular absoluto sob o comando do técnico Luis Zubeldía e peça quase que indispensável do time, sendo um dos jogadores que mais somaram minutos pelo São Paulo nessa primeira metade do ano.

Nem mesmo as mudanças na dupla de volantes impactou seu desempenho no São Paulo. Alisson começou a temporada jogando ao lado de Pablo Maia. Após o jogador revelado em Cotia se lesionar, Luiz Gustavo foi seu novo parceiro, mas também teve um problema físico e deu lugar a Marcos Antônio. Bobadilla também jogou eventualmente.

Com alta taxa de aprovação por parte da torcida são-paulina, Alisson deverá seguir como titular agora sob o comando de Hernán Crespo. O treinador argentino, que se sagrou campeão com o Tricolor em 2021, erguendo a taça do Campeonato Paulista, tem conduzido a intertemporada no CT da Barra Funda e aproveitado para conhecer melhor seus atletas.

O São Paulo volta a campo oficialmente no próximo sábado, quando visita o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, provavelmente com Alisson entre os titulares da equipe tricolor.

Veja os resultados da enquete abaixo:

Bom - 38,46%



Ótimo - 30,77%



Regular - 23,08%



Péssimo - 7,69%



Ruim - 0%