Tomás Rincón recebe sondagens, mas não se vê longe do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

Tomás Rincón recebeu sondagens, mas não quer sair do Santos.

O que aconteceu

Rincón foi procurado por clubes da MLS recentemente. Um deles foi o Los Angeles Galaxy.

O venezuelano não demonstrou interesse em deixar o Santos. A ideia é cumprir o contrato, válido até agosto de 2026.

O "General" sonha em conquistar títulos ou, ao menos, estar na próxima Libertadores. O volante chegou como uma esperança para evitar, sem sucesso, o rebaixamento em 2023 e sente que tem essa "dívida" com o clube.

Aos 37 anos, Tomás Rincón é um dos líderes do elenco santista. Ele virou titular com o técnico Cleber Xavier neste ano, mas deve perder um pouco de espaço com a chegada de Willian Arão, além da ascensão de Zé Rafael.

Rincón, então, poderia se aposentar pelo Santos. Ele começou a carreira profissional em 2007, pelo Zamora, e passou pelo Deportivo Táchira, Hamburgo, Genoa, Juventus, Torino e Sampdoria antes de chegar ao Santos.