Talita Oliveira e Luiza Cocuzzi brilham no Brasileiro de Estrada 2025

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub-23 2025 foi encerrado neste domingo, em São Paulo, com a disputa da prova de resistência feminina. O percurso, de 73,4 km, foi realizado na Rodovia Anchieta. Talita da Luz de Oliveira (ABEC Rio Claro), venceu na Elite e conquistou o título nacional com o tempo de 1h53min27s. Luiza Cocuzzi se sagrou campeã da categoria Sub-23, com 1h53min30s.

Vice-campeã, Livia Leozzi (ABEC Rio Claro) completou a prova em 1h53min28s, seguida por Carolina Barbosa (Indaiatuba Cycling Team), com 1h53min29s. As três primeiras colocadas cruzaram a linha de chegada praticamente juntas.

Os resultados consagram o excelente trabalho da equipe ABEC Rio Claro. Ao longo de toda a prova, a equipe se destacou por controlar o ritmo e colocar atletas em tentativas estratégicas de fuga. Nos quilômetros finais, o grupo fez um trabalho dedicado para posicionar Talita, que soube aproveitar a oportunidade e venceu no sprint.

"Foi uma corrida intensa do começo ao fim. Eu continuo sem acreditar e muito emocionada. A equipe trabalhou com muita inteligência, sempre nos mantendo bem colocadas. Esse título é resultado de uma construção coletiva. Estou muito feliz por vestir a camisa de campeã brasileira", comemorou Talita após a vitória.

Categoria Sub-23

Na Sub-23, a grande surpresa do dia veio com Luiza Cocuzzi (ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax). Campeã brasileira de mountain bike na semana passada, Luiza disputou neste domingo sua primeira prova oficial de ciclismo de estrada, e já estreou com o ouro. A jovem ciclista superou atletas experientes da modalidade e mostrou que tem talento de sobra também no asfalto.

"Foi uma experiência incrível. Eu vim sem querer criar grandes expectativas, porque é tudo novo para mim, mas consegui acompanhar o ritmo, me posicionar bem e sprintar no final. Ganhar o Brasileiro logo na estreia é algo que nem consigo explicar, estou muito emocionada", declarou Luiza, que agora ostenta títulos nacionais em duas disciplinas diferentes.

A prata do Sub-23 ficou com Maria Julia (S2 Team/Altino Osasco), com o tempo de 1h53min33s, e o bronze com Emanuelle Viximiczen (Liga de Ciclismo Campos Gerais), que completou o percurso em 1h53min34s.