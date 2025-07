Sub-12 do Santos goleia Mauá pelo Paulistão; sub-12 é derrotado

As equipes sub-11 e sub-12 do Santos enfrentaram o Mauá neste domingo, no Estádio Ulrico Mursa, em rodada dupla válida pelo Campeonato Paulista das categorias. O sub-11 brilhou e goleou por 4 a 0, enquanto o sub-12 acabou derrotado por 2 a 1 no tempo normal, mas venceu nas penalidades.

Com gols de Paulinho Mota, Bruno Alves, Davi Lucca e Cristiano Ronaldo, o sub-11 dominou a partida e garantiu a vitória elástica. Nos pênaltis, que valem ponto extra independentemente do resultado em campo, a equipe santista venceu por 3 a 1, somando quatro pontos na rodada. O goleiro Itallo Vanzella foi o destaque ao defender três cobranças do Mauá.

Capitão e autor do primeiro gol da partida, Paulinho Mota, do Santos, celebrou a boa atuação: "Importante essa vitória para a gente, nosso time está cada vez mais unido. Achei que minha atuação foi muito boa! Consegui fazer um gol, dar uma assistência e nosso time todo foi muito bem. Vamos seguir fortes no campeonato".

Já o sub-12, comandado por Felipe Mendes, marcou com João Luz, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1. Ainda assim, garantiu o ponto extra nas penalidades com vitória por 2 a 0, graças às defesas do goleiro Brayan, que parou duas cobranças do adversário. "Desde sempre eu sonhava com isso, jogar no Santos. Agradeço a Deus por cada oportunidade e vamos treinar para ganhar os próximos jogos", disse o arqueiro.

Após a pausa nos estaduais, os Meninos da Vila voltam a campo no dia 27 de julho, contra o São Caetano, fora de casa, no Estádio Anacleto Campanella.