Stephan Barcha conquista 4º lugar no GP Rolex, a 1.60m, no CHIO Aachen

O GP Rolex, parte do Grand Slam Rolex, encerrando o CHIO Aachen 2025, na Alemanha, neste domingo, mais uma vez teve Brasil no placar. O brasileiro Stephan Barcha e Chevaux Primavera Império Egípcio ficaram no top 4, com dois percursos sem faltas e novamente um desempate zerado, em 54s33. A dupla conquistou o título pan-americano de 2023 e ficou em quinto lugar em Paris 2024.

Ao todo, 40 conjuntos top mundiais habilitaram-se ao GP, a 1.60m, disputado em dois percursos e com direito ao desempate, idealizados pelo alemão Frank Rothenberger. Após os dois percursos, 11 conjuntos não cometeram faltas e quatro deles voltaram a zerar a grande final.

Sagrou-se campeão o olímpico suíço Martin Fuchs, com Leone JEI, que cruzou a linha de chegada, sem faltas, em 50s29. O vice foi da norte-americana campeã olímpica por equipes Laura Kraut com Baloutine, que zerou em 52s41. Já a 3ª colocação coube novamente à Suíça com Steve Guerdat montando Dynamix de Belheme, que zerou em 52s59 campeão olímpico em Londres 2012 e prata individual em Paris 2024.

Somente Stephan garantiu duas vitórias dando show de velocidade com Chevaux Hex Lup Império Egípcio, Brasileiro de Hipismo de 16 anos, e ainda garantiu dois vices a 1.50 e 1.55m montando Dinozo Império Egípcio.