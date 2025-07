Seleção feminina perde da Argentina e termina em 3º na Copa América de vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei não teve sucesso na missão de buscar o título da Copa América, disputada em Betim (MG). Neste domingo, o Brasil - representado pelo time sub-23 - precisava de um triunfo por 3 a 0, mas perdeu por 3 sets a 1 para a Argentina (parciais de 25-17, 25-17, 21-25 e 25-15), em jogo válido pela última rodada do torneio.

Com o resultado, as brasileiras fecharam a competição na terceira colocação. As comandadas pelo técnico Marcos Miranda tiveram duas vitórias e duas derrotas.

Classificação final

A Argentina conquistou o título da Copa América feminina, enquanto o Peru ficou com a segunda colocação. Atrás do Brasil, ficaram o Chile, em quarto, e a Venezuela, em último lugar.

O Brasil utilizou atletas sub-23 por priorizar a disputa da Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto volta a jogar na quarta-feira diante da Bulgária, em Chiba, no Japão.