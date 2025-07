São Paulo começa neste domingo venda de ingressos para clássico contra o Corinthians

O São Paulo começou neste domingo a venda de ingressos para o Majestoso contra o Corinthians no próximo dia 19, às 21h (de Brasília), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo a escala de prioridade do programa sócio torcedor do Tricolor, usuários com sete estrelas já podem garantir seus ingressos.

A venda para o público geral ocorrerá a partir das 10h de 14/07, em spfcticket.net. A comercialização das entradas é feita exclusivamente pelo site. Não há venda de ingressos em bilheterias.

A Lei Geral do Esporte prevê que todos os estádios com capacidade para mais 20 mil pessoas devem adotar o sistema de reconhecimento facial. O São Paulo passará a adotá-la em todos os setores a partir do duelo com o Mirassol pelo Brasileirão, marcado para o dia 24 de maio.

Dessa forma, a partir desta partida, será obrigatório o cadastro facial para compra de ingressos para jogos no MorumBis.

Veja o horário da abertura da venda de ingressos conforme a prioridade:

Prioridade 1 (7 estrelas): 10h do dia 06/07;



Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 07/07;



Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 08/07;



Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 09/07;



Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10/07;



Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11/07;



Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12/07;



Prioridade 8 (0 estrelas): 10h do dia 13/07.

Veja a tabela de preços para socio torcedor:

Os preços dos ingressos variam conforme o setor do estádio e a categoria do torcedor. Na Arquibancada Leste LACTA, o ingresso custa R$ 50 para a categoria Vermelho (50%), R$ 30 para Branco e Preto (ambos com 70%), R$ 20 para Tricolor (80%) e R$ 0,30 para a categoria Diamante, que tem valor fixo.

Na Arquibancada Sul DIAMANTE NEGRO, os valores são: R$ 40 para Vermelho, R$ 24 para Branco e Preto, R$ 16 para Tricolor e R$ 0,30 para Diamante. Já na Arquibancada Oeste OURO BRANCO, os valores são idênticos aos da Leste: R$ 50 (Vermelho), R$ 30 (Branco e Preto), R$ 20 (Tricolor) e R$ 0,30 (Diamante).

Na Cadeira Especial Leste LACTA, os ingressos só estão disponíveis a partir da categoria Preto, com valor de R$ 75. Para Tricolor, o valor é R$ 50, e para Diamante, R$ 0,30. Essa categoria de ingresso não está disponível para Vermelho e Branco.

Nas cadeiras térreas ? Leste LACTA e Oeste OURO BRANCO ? os ingressos não estão disponíveis para as categorias Vermelho, Branco e Preto. Para as categorias Tricolor e Diamante, o valor é R$ 30 e R$ 0,30, respectivamente.