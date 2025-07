Santa Cruz empata com América-RN e garante classificação antecipada à próxima fase da Série D

Neste domingo, na Arena das Dunas, o Santa Cruz empatou sem gols contra o América-RN, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, o resultado foi muito celebrado pelos visitantes.

O Santa Cruz, diante do empate, garantiu sua vaga no 16-avos de final da Série D do Brasileirão. A tradicionou equipe pernambucana lidera o Grupo A3, com 23 pontos conquistados. O vice-líder Central, também do Pernambuco, bateu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e foi outro a carimbar seu passaporte nas eliminatórias. Por sua vez, o América-RN permaneceu na terceira posição da chave, com 20 unidades.

Pela 12ª da fase de grupos da competição, o time pernambucano volta aos gramados no próximo domingo (13), em casa, às 17h (de Brasília), o seu xará potiguar Santa Cruz. Já o América-RN, no mesmo dia, mas às 16h30, recebe o Central.

Agora, com três rodadas de antecedência para o fim da fase de grupos, oito clubes garantiram classificação à segunda fase da Série D. São eles: Altos, Aparecidense, ASA, Barra-SC, Central, Ceilândia, Inter de Limeira e Santa Cruz. A primeira fase termina entre os dias 26 e 27 de julho, e a CBF ainda não divulgou os detalhes do mata-mata.

? Classificados para o mata-mata!

Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e ela continua! ????? Agora, o foco é o primeiro lugar geral e o acesso. Vamos juntos, Nação Coral, até o fim! ? pic.twitter.com/h29tFjwNle ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 6, 2025

Brasil-RS 0 x 1 São Luiz

Joinville 1 x 1 Marcílio Dias

Itabirito 1 x 1 Operário-MS

Central-PE 1 x 0 Santa Cruz-RN

América-RN 0 x 0 Santa Cruz

Parnahyba-PI 2 x 0 Iguatu

Maracanã 1 x 3 Altos-PI

Lagarto 4 x 0 Penedense

Barcelona-BA 4 x 1 União-TO

Manaus-AM 2 x 1 Tuna Luso

Humaitá-AC 2 x 4 Trem-AP