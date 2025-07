Saída de Estêvão pode abrir espaço para Felipe Anderson no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira volta ao Brasil com algumas dores de cabeça tratando-se da escalação do Palmeiras já que retorna sem Estêvão, que se junta ao elenco do Chelsea, conforme negociação selada no meio de 2024. A ausência do camisa 41 pode, portanto, abrir espaço para Felipe Anderson, que não joga há quatro partidas.

Felipe Anderson esteve em campo pela última vez na estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto, em duelo que terminou empatado sem gols, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Naquela ocasião começou como titular, mas não disputou os 90 minutos e foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo.

Depois disso, mesmo à disposição de Abel Ferreira, ficou apenas no banco de reservas nos duelos contra Al Ahly e Inter Miami, na primeira fase, contra o Botafogo, nas oitavas, e contra o Chelsea, nas quartas.

O meia-atacante pode tanto atuar como um ala, aberto pela direita, função exercida por Estêvão, quanto pelo meio, podendo cair mais pelo lado ou mais centralizado. Durante o torneio Mundial, Abel fez mudanças na equipe e alternou Estêvão atuando ora aberto pelos lados ora mais centralizado. Além disso, deu voto de confiança a Allan, que também pode atuar mais avançado pela direita.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho de 2024, mas não conseguiu se firmar de cara. Ele teve uma longa passagem na Lazio atuando pela direita, mas quando chegou ao Alviverde viu o setor ocupado por Estêvão e foi escalado na esquerda. Em 2025, após recuperar-se de problemas musculares, teve sequência atuando pela direita enquanto Estêvão ia mais centralizado.

Ele engatou boa sequência e, até antes do Mundial, disputou 19 jogos e deu uma assistência. Agora, com o ataque desfalcado, sem Estêvão, de forma definitiva, e Paulinho, que passará por cirurgia que o obrigará a ficar fora da temporada, Felipe Anderson busca um espaço na equipe de Abel Ferreira para a sequência do ano.

Com isso em vista, Felipe Anderson segue a preparação com o Palmeiras e passa a focar no Campeonato Brasileiro, próximo compromisso do Verdão. Inicialmente, o duelo contra o Santos, pela 13ª rodada ainda não tem detalhes definidos. O próximo compromisso marcado é contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão, no dia 16 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.