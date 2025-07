Sabalenka bate velha freguesa e vai às quartas em Wimbledon

Aryna Sabalenka entrou na Quadra Central de Wimbledon neste domingo carregando um histórico de dez vitórias em 12 partidas contra a belga Elise Mertens (atual #23 do mundo). Pois a 11º vitória veio por 6/4 e 7/6(4) e colocou a número 1 do mundo nas quartas de final do torneio britânico.

Atual campeã do US Open e vice no Australian Open e em Roland Garros, Sabalenka tenta alcançar sua primeira final em Wimbledon. Por enquanto, seus melhores resultados no slam da grama são as semifinais de 2021 (perder para Karolina Pliskova) e 2023 (Ons Jabeur).

Nas quartas de final, a número 1 do mundo terá pela frente a alemã Laura Siegemund (#104), que avançou neste domingo ao derrotar a argentina Solana Sierra (#101) por 6/3 e 6/2. Aos 37 anos, Siegemund é uma das maiores surpresas de Wimbledon este ano. A veterana alemã jamais havia passado da segunda rodada do torneio, mas em 2025 derrubou a canadense Leylah Fernandez, cabeça de chave 29, na segunda rodada, e a top 10 Madison Keys na terceira fase.

Como aconteceu

Desde os games iniciais, foi Sabalenka quem deu o tom da partida, tentando impor seu jogo agressivo. Deu certo no início, quando a número 1 do mundo abriu uma quebra de vantagem e fez 4/1. A bielorrussa, contudo, tinha seus altos e baixos, e Martens conseguiu igualar a parcial em 4/4. No décimo game, contudo, Sabalenka voltou encaixar seus golpes. Depois de dois erros não forçados no início do game, venceu quatro pontos seguidos, quebrou Mertens mais uma vez e fechou o set em 6/4.

A dinâmica do jogo não mudou no segundo set. Mertens, sem conseguir igualar a potência de Sabalenka, até tentava atacar, mas era a bielorrussa quem fazia mais estrago quando agredia. A belga saiu na frente e abriu 3/1, mas Aryna devolveu a quebra no sexto game, igualando o placar em 3/3. Depois disso, ambas tenistas mantiveram seus games de saque até que um tie-break foi necessário. No game de desempate, foi justamente a agressividade da número 1 que fez diferença. Sabalenka fez uma devolução vencedora para abrir 4/3, venceu com seu saque o ponto seguinte e, pouco depois, disparou uma esquerda indefensável que lhe deu dois match points (6/4). Outra esquerda, desta vez seguida de um voleio, definiu o jogo.