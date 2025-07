Renato Moicano define Michael Chandler como próximo alvo no UFC

Depois de engatar uma sequência positiva que o levou à disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) do UFC, Renato Moicano sofreu duas derrotas consecutivas - uma delas na luta que poderia tê-lo consagrado como campeão da organização. Agora, precisando voltar à coluna das vitórias, o lutador brasileiro já definiu seu próximo alvo.

Em recente episódio do podcast 'Show Me The Money', Moicano expressou interesse em medir forças com o veterano Michael Chandler em sua próxima luta no UFC. O americano, assim como o brasileiro, também vive uma má fase de resultados, tendo perdido seus últimos três combates. Assim, em tom de brincadeira, Renato sugeriu que o perdedor do duelo pendure as luvas.

"Para ser completamente honesto com você, (quero enfrentar o cara mais velho da divisão). Michael Chandler! Acho que essa luta faz muito sentido. Tenho falado tanta m*** dele há tanto tempo que se eu perder, eu vou ter que me matar (risos)", afirmou Moicano.

Vida ou morte?

Apesar da aposentadoria ser uma punição exagerada para uma hipotética aposta entre eles, uma possível nova derrota - tanto para Renato Moicano como para Michael Chandler - pode significar o fim do sonho de um deles de chegar ao título do UFC. Isso porque ambos já estão com a idade avançada e, com o retrospecto recente de resultados, caíram algumas posições no ranking, ocupando atualmente o 12º e o 13º lugares na tabela de classificação do peso-leve.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok