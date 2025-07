PSG faz trabalho de recuperação, e Hakimi e Fabián Ruiz treinam separados do grupo

O Paris Saint-Germain iniciou na manhã deste domingo, em Atlanta, sua preparação para a semifinal do Mundial de Clubes. O campeão da Liga dos Campeões faz um duelo de gigantes contra o Real Madrid na quarta-feira, em Nova Jersey. O vencedor enfrenta na decisão quem passar do confronto entre Fluminense e Chelsea, que fazem a primeira semifinal no dia anterior.

Os titulares na vitória sobre o Bayern de Munique por 2 a 0, no sábado, fizeram um trabalho de recuperação. O lateral Hakimi e o meio-campista Fabián Ruiz não foram ao campo e fizeram atividade no ginásio, assim como o zagueiro Kimpembe, que nem foi relacionado para os dois últimos jogos do Mundial.

Fabián Ruiz foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo, e Hakimi atuou toda a partida. O lateral inclusive deu a assistência para o segundo gol, de Dembélé, após uma excelente jogada individual, quando o Paris Saint-Germain tinha apenas 9 homens em campo.

O treino deste domingo, sob forte calor, foi o último em Atlanta. O cronograma do clube francês prevê viagem para Nova York, onde o time vai se preparar para o jogo contra o Real Madrid e uma possível final.

O técnico Luis Enrique não vai poder contar com teve Willian Pacho e Lucas Hernandez, que foram expulsos contra o Bayern e estão suspensos. A boa notícia é que Dembélé marcou contra o time alemão seu primeiro gol no Mundial e é uma opção para reforçar o ataque. Nas duas últimas partidas, o candidato à Bola de Ouro começou no banco de reservas por estar voltando de lesão.