Presidente da PFL sugere dobradinha com UFC em evento na Casa Branca

O interesse demonstrado por Donald Trump em promover um grande evento do UFC na Casa Branca para comemorar o 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos em 2026 realmente movimentou os bastidores do mundo do MMA. Depois de vários atletas se colocarem à disposição para atuar no possível card, entre eles os astros Conor McGregor e Jon Jones, agora foi a vez de um importante dirigente da PFL - organização rival do Ultimate - se oferecer para fazer parte da celebração.

Através do seu perfil oficial no 'LinkedIn' (veja abaixo), Donn Davis - fundador e presidente da PFL - elogiou a ideia do presidente dos Estados Unidos e aproveitou para propor uma colaboração envolvendo a sua liga. Na sugestão do dirigente, a Professional Fighters League ficaria responsável por promover um evento vespertino, enquanto o UFC comandaria a versão noturna do show para encerrar a cerimônia de comemoração do feriado na sede do governo norte-americano.

"Presidente Trump teve uma ótima ideia de organizar um evento de MMA no jardim da Casa Branca dia 4 de julho de 2026, como parte da celebração de aniversário de 250 anos da América. A Professional Fighters League está dentro. Fãs do MMA, o que vocês acham da nossa proposta de card arrasa-quarteirão para o evento da Casa Branca? PFL à tarde, UFC à noite. Seria o maior dia na história do MMA", propôs Donn Davis.

Card preparado

Aparentemente empolgado com a possibilidade, o presidente da PFL foi além e já apresentou um esboço de card que poderia ser promovido pela liga para fazer jus ao grandioso evento. No esboço apresentado por Davis, inclusive, três brasileiros entrariam em ação: as atletas do peso-pena (66 kg) Cris Cyborg e Larissa Pacheco, que fariam um duelo verde-amarelo, e o peso-pesado Renan Ferreira, o 'Problema', que na sugestão apresentada pelo cartola teria como adversário o russo Denis Goltsov. Além dos atletas tupiniquins, outras estrelas da Professional Fighters League que fariam parte da edição especial seriam Francis Ngannou, Usman Nurmagomedov, Dakota Ditcheva, entre outros.

