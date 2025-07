Preleção, seriedade e emoção: o retorno de Tite ao Pacaembu como 'técnico' do Corinthians

No último sábado, o Corinthians celebrou os 13 anos da histórica conquista da Libertadores em um amistoso realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu. O técnico Tite foi um convidado especial do evento e voltou, como 'treinador' do Timão, ao palco do título inédito, erguido em 2012 pelo clube.

O treinador, que esteve à beira do gramado para comandar a equipe histórica, viveu diversas emoções ao longo dos dois dias de evento. Em coletiva na última sexta-feira, Adenor se emocionou ao relembrar a conquista de 2012 e recordou histórias vividas ao lado do elenco alvinegro da época, mostrando-se orgulhoso pelo título.

Já no último sábado, o que a Fiel Torcida pôde acompanhar no Pacaembu foi um Tite que experienciou um misto de sentimentos em um curto período de tempo e se mostrou bastante ativo, tanto dentro como fora de campo. O treinador, inclusive, comandou uma preleção, que foi muito elogiada pelos atletas alvinegros presentes no amistoso.

"A preleção dele era pedindo mais ou menos o que a gente fazia em 2012. Pedindo bola na profundidade, para lá e para cá. Só que o Liedsou falou: 'Gente, para mim é bola só no pé, pelo amor de Deus. Eu não quero correr' [risos]. Aí deu uma quebrada no clima", descreveu Fábio Santos após o apito final.

"O Tite foi... o Tite. Sendo profissional, sendo leal, sendo sério. Isso está no DNA dele. Quando ele olha para arquibancada, para um torcedor que ele respeita, admira tanto, o mínimo que ele tem que fazer é retribuir dessa forma, sendo sempre justo, pedindo comprometimento, a vitória, a entrega. Ele tratou exatamente como se fosse um jogo importante, de classificação. O senhor Adenor Bacchi foi o Tite que admira demais o Corinthians", destacou Alessandro, capitão do Timão na conquista da Libertadores em 2012.

Tite, por outro lado, foi humilde ao falar sobre a preleção. "Eu não motivo ninguém. Eu não sou motivador, eu só passo confiança e falo com o coração", declarou o comandante.

Seriedade à beira de campo

O amistoso teve início às 15h (de Brasília) do último sábado e teve dois tempos de 30 minutos. O encontro teve um tom bastante amigável e festivo fora dos gramados, mas o clima foi de competição dentro de campo. Nenhuma das duas equipes parecia querer perder e, apesar do ritmo baixo, o jogo entreteve os torcedores presentes.

Acontece que, para Tite, pouco importava se era ou não um amistoso. O treinador se mostrou bastante concentrado nos detalhes da partida ao longo dos 60 minutos. O comandante deu muitas instruções à equipe, especialmente na primeira parada técnica, por volta dos 15 minutos do primeiro tempo.

Tite ainda gesticulou bastante e indicou as movimentações desejadas aos jogadores. No lance do gol de pênalti de Fábio Santos, ele comemorou, claro, mas se manteve focado na sequência da partida. Já na etapa final, o treinador se mostrou mais participativo à beira de campo.

"[Ele] está bem mais leve. Fiquei bem feliz com a forma... ele é assim. Estávamos brincando antes do jogo, e ele falou: 'Vamos concentrar um pouquinho'. Aí eu falei, 'calma aí, Tite. Tira o pé do acelerador um pouquinho' [risos]. Mas ele é assim, estamos acostumados. É bacana vê-lo bem", disse Fábio Santos.

Adenor ainda conversou bastante com Fernando Lázaro, que integrou a comissão técnica corintiana no confronto. Lázaro acompanhou Tite no Corinthians e também na Seleção Brasileira, além de ter sido treinador do Timão de novembro de 2022 a abril de 2023.

Tite, à beira do gramado, junto de Fernando Lázaro, à direita

Emoção após o apito final

Ainda no Pacaembu, Tite pôde sentir o gostinho do que seria voltar a treinar o Corinthians. Depois do apito final, o comandante foi ovacionado pela Fiel Torcida. Os torcedores gritaram "Olê, olê, olê, Tite, Tite" na direção do treinador, que foi cumprimentar os fãs alvinegros mais perto das arquibancadas e agradeceu o apoio.

Ainda dentro do gramado, Adenor foi extremamente tietado. Muitos torcedores pediram fotos e autógrafos ao treinador, que atendeu todos que conseguiu.

Tite está livre no mercado desde a sua saída do Flamengo, em setembro de 2024. Ele negociou com o Corinthians recentemente, após a demissão de Ramón Díaz, e ficou próximo de um acerto, mas recuou por conta de um problema de saúde mental.

"Foi muito bacana ver o Tite participativo, animado de novo. Estávamos preocupados depois do problema que ele teve de saúde. Foi muito gostoso ver essa alegria dele novamente de estar comandando a gente", valorizou Fábio Santos após o fim do jogo.

Tite, por sua vez, ainda admitiu que conseguiu aliviar um pouco a saudades da Fiel Torcida no jogo festivo e brincou com o coração dos torcedores alvinegros: "Matou um pouquinho [a saudade], e vontade de quero mais [risos]".

Tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma três passagens pelo Timão. Ao todo, foram seis títulos conquistados: uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).