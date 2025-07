Piscina de ondas: projeto quer colocar Búzios na rota do circuito de surfe

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Brasil Surfe Clube (BSC) pretende inaugurar, no ano que vem, o que classifica como "a maior piscina de ondas do Hemisfério Sul" e colocar Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na rota do circuito de surfe. O projeto tem os surfistas Yago Dora, Michelle Des Bouillons e Victor Bernardo como embaixadores.

Construção

Segundo a BCS, a piscina terá 14 mil m2 de área total. Destas, 10,1 mil m2 será de superfície de água. A promessa é de 400 a 700 ondas por hora, com duração de até 25 segundos e uma altura de 2,1 metros.

A ideia inicial é que o clube possa servir de local de treino e "backup" para a etapa de Saquarema da WSL. A cidade, 81 km distante de Búzios, recebe etapas do Circuito Mundial de Surfe desde 2017 e, recentemente, anunciou a renovação de contrato até 2028.

O que conversamos com WSL, a princípio, é sermos uma espécie de 'backup' da etapa. E não no sentido de se fazer, efetivamente, a etapa, mas uma parceria para treinamentos. Uma das vantagens da piscina é essa previsbilidade. Se for o caso da janela estar fechando e o mar não estiver em condições, claro que ficaríamos à disposição.

Ricardo Siqueira, um dos idealizadores da BSC

Área onde será construída piscina de ondas em Búzios Imagem: Divulgação

Ricardo indicou ainda a intenção de que o BCS, que contará com quatro piscinas até 2029, possa integrar um circuito nacional. "Envolveria outras piscinas e também outros parceiros, mas acho super viável".

A Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf) já tem uma parceria para treinos em piscina de ondas para as várias equipes, times e categorias. A entidade desenha projetos para competições neste modelo.

A piscina em Búzios terá uma tecnologia pneumática. As ondas vão ser formadas a partir do funcionamento de câmaras de ar. "É a tecnologia que faz a piscina mais se assemelhar ao mar em termos de onda. Vai jogando ar e energia, e a onda vai seguindo. E uma das vantagens da piscina pneumática é que como os equipamentos não ficam debaixo d'água, você consegue ter uma adaptação de avanço de tecnologia mais fácil, porque você mexe tudo por fora", explicou Ricardo.

Projeto com piscina de onda quer colocar Búzios na rota do circuito do surfe Imagem: Divulgação

"Podemos programar e customizar vários tipos de onda. Então, pode-se fazer um campeonato clássico em um ambiente mais controlado, com começo, meio e fim. Fora o custo operacional e logística, que ajuda os atletas", afirma Bruno Carmona, diretor de Marketing na BSC.