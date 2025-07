Palmeiras volta dos EUA com "problemas" para resolver em meio à maratona de julho

O Palmeiras voltou para o Brasil dos Estados Unidos na noite de sábado, um dia após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. A equipe alviverde deu adeus ao torneio depois de perder por 2 a 1 para o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O clube terá que resolver algumas questões no meio da temporada para encarar a sequência de jogos, que conta com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

No mês de julho, o Palmeiras volta a encarar uma sequência mais intensa de jogos depois de ter um intervalo maior entre os jogos na Copa do Mundo de Clubes. A equipe alviverde tem pela frente mais cinco jogos confirmados. Quatro pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil.

O primeiro compromisso do Verdão pós Mundial está marcado para o dia 16 de julho, contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Inicialmente, antes disso, há um duelo contra o Santos no caminho, mas sem detalhes definidos. Em seguida, enfrenta Atlético-MG, Fluminense e Grêmio, nos dias 20, 23 e 26, e, por fim, o Corinthians, na ida das oitavas da Copa do Brasil.

Reposição para Estêvão

O Palmeiras voltou para São Paulo sem Estêvão, como já era esperado. O atacante, negociado com o Chelsea, se despediu do clube depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes e passa a integrar o elenco do clube inglês. Antes mesmo de perder a Cria da Academia, Abel Ferreira já havia feito o pedido à diretoria do Palmeiras para contratar uma reposição para o camisa 41.

Com isso em mente, a diretoria palmeirense já se movimenta no mercado da bola para repor a peça. A próxima janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Um nome especulado no clube é o do paraguaio Ramon Sosa, do Nottingham Forest.

Cirurgia de Paulinho e recuperação de Murilo

O técnico Abel Ferreira volta com dois desfalques, um mais e outro menos grave. O atacante Paulinho ficará fora do restante da temporada. O camisa 10 do Verdão precisará passar por nova cirurgia na perna direita para corrigir a lesão sofrida na tíbia no último ano. O jogador disputou o Mundial mesmo sem estar 100% e com limitação. O novo procedimento deve resolver o problema do atleta, que ainda sentia dores, mas ele só poderá voltar atuar em 2026.

Paulinho foi uma das maiores contratações na primeira janela de transferência da temporada e, mesmo com limitação de tempo de jogo, vinha sendo peça importante quando saía do banco de reservas.

Além dele, o Palmeiras também chega ao Brasil com Murilo lesionado. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o Mundial e virou baixa. No momento, é o único atleta no DM do Palmeiras. No setor, Abel tem Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti.

Richard Ríos e o assédio europeu

Antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, Richard Ríos era um dos jogadores monitorados por clubes europeus. Ele foi um dos destaques da equipe no torneio e atiçou mais o interesse do exterior. O atleta foi especulado em times como Inter de Milão, Atlético de Madrid e Porto, como veiculado pela imprensa europeia. Contudo, o jogador despistou sobre seu futuro após o jogo contra o Chelsea e disse que não chegou "nada concreto" ao clube.

Renovação de Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim desta temporada. O desejo da presidente Leila Pereira é renovar com o treinador por mais dois anos, que coincide com o fim de seu mandato. Treinador e diretoria já conversam sobre a possibilidade da extensão de vínculo, mas preferiram deixar a resolução do caso para depois do Mundial. Lá nos Estados Unidos, Abel revelou que tudo indicava para a renovação.