Palmeiras volta do Mundial com desfalques de peso e sequência de clássicos

Após a eliminação no Mundial de Clubes, o Palmeiras começa a planejar a segunda metade da temporada. Logo de cara, a equipe tem clássico diante do Santos e mata-mata contra o Corinthians. Ante os desafios, o técnico Abel Ferreira terá de lidar com desfalques.

O que aconteceu

O Palmeiras se despediu de Estêvão e também perde Paulinho, que passará por nova cirurgia na perna direita. O camisa 10 disputou o Mundial com controle de minutagem — cerca de 30 minutos por partida — e confirmou que perderá o restante da temporada 2025.

Já o zagueiro Murilo teve uma lesão muscular ainda na fase de grupos e também deve ficar um período afastado. O jogador iniciou o tratamento ainda nos Estados Unidos, mas não teria condições de atuar mesmo se o Alviverde chegasse à fase final.

Abel terá cerca de uma semana para arrumar a casa tem como primeiro compromisso o Santos de Neymar. O clássico está previsto para o próximo fim de semana, pela 13ª rodada, que marca a retomada do Brasileirão após a pausa para o Mundial. A CBF ainda não confirmou a data e horário do jogo.

E o Palmeiras volta para o Brasileirão pressionado após cair da primeira para a quarta colocação. Antes de viajar, o Alviverde amargou reveses para os concorrentes diretos Flamengo e Cruzeiro, estacionou nos 22 pontos e acabou ultrapassado. O Fla, com 24, lidera o campeonato.

Já pela Copa do Brasil, o Alviverde terá um embate com o Corinthians pelas oitavas de final. O primeiro jogo, na Neo Química Arena, está marcado para o dia 30 de julho, às 21h30 (de Brasília). A volta acontece na semana seguinte, no dia 7, no mesmo horário, no Allianz Parque.

Será o reencontro das equipes em um mata-mata após o vice no Paulistão. Neste intervalo, os times se enfrentaram pelo Brasileirão, com triunfo alviverde por 2 a 0, na Arena Barueri.

Na sequência, o Palmeiras terá mais um duelo eliminatório contra o Universitário (PER), pelas oitavas da Libertadores. Os jogos acontecerão nos dias 7 e 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília). Por ter a melhor campanha, o clube paulista será mandante no segundo duelo.

Mais desfalques?

Richard Ríos e Allan se destacaram no Mundial de Clubes, e podem receber propostas. A janela de transferências das principais ligas europeias, por exemplo, já está aberta.

O colombiano desperta o interesse dos europeus há algum tempo, mas está "blindado" por uma multa de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões). O Palmeiras ainda não recebeu propostas pelo jogador, mas sabe que já houve consultas e sondagens.

Clubes como Atlético de Madri, Inter de Milão, Crystal Palace, Nottingham Forest e Tottenham são potenciais interessados, segundo a imprensa do Velho Continente.

Já Allan se valorizou após boas atuações no Mundial, e o Palmeiras sabe que sondagens aparecerão. O Alviverde, porém, se preveniu e renovou contrato com o jovem antes mesmo da disputa da competição mundial. Antes, Allan tinha contrato até 2027 e já com uma multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior.

Maratona de jogos

O Palmeiras terá uma sequência pesada pela frente, com seis jogos em um intervalo de até 17 dias. Em julho, estão previstas cinco rodadas do Brasileirão e o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Serão três jogos fora de casa, mas a viagem mais longa será para o Rio de Janeiro, para encarar o Fluminense. Os outros compromissos como visitante serão contra Santos e Corinthians.

Veja o calendário de julho:

12/07 ou 13/07 - Santos (Brasileirão)*

16/07, às 19h (de Brasília) - Mirassol (Brasileirão)

20/07, às 17h30 (de Brasília) - Atlético-MG (Brasileirão)

23/07, às 19h (de Brasília) - Fluminense (Brasileirão)

26/07, às 21h (de Brasília) - Grêmio (Brasileirão)

30/07, às 21h30 (de Brasília) - Corinthians (8ªs Copa do Brasil)

*data e horário ainda a serem confirmados pela CBF