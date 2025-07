Palmeiras ganha folga após Mundial e aguarda CBF sobre jogo contra o Santos

O Palmeiras desembarcou em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, na noite de sábado, depois de se despedir da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão caiu nas quartas de final ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea (ING), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Após a longa viagem no dia seguinte ao compromisso com os ingleses, a delegação ganhou folga e se reapresentará na manhã de sexta-feira. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira agora aguarda a definição da CBF sobre o jogo contra o Santos, pela 13ª rodada, que estava marcado, inicialmente, para o dia 13.

O próximo compromisso da equipe alviverde com data, horário e local definidos é contra o Mirassol, no dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Apesar de não ter voltado com o título, o Palmeiras embolsou mais de R$ 200 milhões com a campanha feita na competição. Foram duas vitórias (Al Ahly e Botafogo), dois empates (Porto e Inter Miami) e uma derrota (Chelsea).

O Palmeiras volta dos EUA sem Estêvão, que terá uma adaptação de dois dias com os companheiros do Chelsea, seu novo clube, antes de entrar de férias. Paulinho passará por cirurgia e desfalca o Verdão até o fim da temporada. Já Murilo seguirá o processo de recuperação da lesão na coxa esquerda.