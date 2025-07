Norris vence um caótico GP da Inglaterra

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, INGLATERRA (Reuters) - Lando Norris venceu pela primeira vez o Grande Prêmio da Inglaterra em sua casa e derramou lágrimas de alegria, enquanto seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, terminou em segundo lugar e deixou evidente sua infelicidade para todos em um domingo molhado e caótico em Silverstone.

O australiano, agora com apenas oito pontos de vantagem na liderança do campeonato, parecia ser o vencedor mais provável, mas uma penalidade de 10 segundos por frear bruscamente atrás do safety car enquanto liderava deixou Norris comemorando.

A McLaren indicou que poderia recorrer da penalidade, o que levou Piastri a sugerir pelo rádio que ele e Norris trocassem de lugar, mas, no final, a equipe disse aos pilotos que continuassem disputando a posição.

Norris ficou emocionado ao receber a bandeira quadriculada com 6,8 segundos de vantagem.

"Conseguimos, em casa. Oh, meu Deus, conseguimos. É lindo!", exclamou pelo rádio.

Piastri deu a impressão de estar mastigando limões ao ser entrevistado pelo campeão mundial de 2009, Jenson Button, antes das comemorações no pódio.

"Não vou falar muito. Vou me meter em problemas. Parabéns ao Nico. Acho que esse foi o destaque do dia", disse ele, de forma ácida, sobre o terceiro colocado, Nico Hulkenberg.

"Aparentemente, não se pode mais frear atrás do safety car. Eu fiz isso por cinco voltas antes disso."

A conquista de Hulkenberg também fez com que as lágrimas escorressem, pois o veterano alemão subiu 16 posições e perdeu o recorde indesejado de maior número de corridas sem um pódio na história da Fórmula 1 -- o de domingo foi o primeiro em 239 largadas.

"Acho que não consigo entender o que acabamos de fazer", disse o atônito alemão antes de comemorar com seus companheiros de equipe no pitlane.

"É uma sensação boa. Fazia muito tempo que estava esperando, não é? Mas eu sempre soube que tínhamos isso em nós, eu tenho isso em mim, em algum lugar."

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em quarto, com Max Verstappen, da Red Bull, em quinto, depois de largar na pole position.

Pierre Gasly foi o sexto com a Alpine, Lance Stroll o sétimo, pela Aston Martin, e Alex Albon o oitavo, com a Williams.

(Reportagem de Alan Baldwin)