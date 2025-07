Neymar posta foto de Mel, filha recém-nascida

O atacante Neymar divulgou nas redes sociais a foto de sua filha Mel, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, que nasceu na madrugada deste sábado. O jogador se ausentou do treino do Santos para acompanhar a chegada da herdeira na capital paulista.

"Welcome Mel (bem-vinda, Mel)!", publicou Neymar junto à imagem com sua família.

Esse é o quarto filho de Neymar. Além de Mel e Mavie, o camisa 10 do Santos é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um ano, filha de Amanda Kimberlly.

Programação de Neymar

A expectativa agora fica em relação à presença de Neymar nos próximos treinos. O retorno do Santos ao Brasileirão ainda segue indefinido.

O próximo compromisso seria contra o Palmeiras, mas como o Verdão foi até às quartas de final do Mundial, não há certeza sobre a realização desta partida no próximo final de semana. No dia 16, o Peixe enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro.