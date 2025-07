Promessa do tênis, Naná é 1ª brasileira e vencer em Wimbledon Jr em 8 anos

Nauhany Silva, promessa de 15 anos do tênis nacional, é a primeira brasileira e vencer na chave juvenil em Wimbledon desde 2017.

O que aconteceu

Naná venceu na estreia, com direito a virada e a "pneu", em partida que começou ontem e terminou hoje. A brasileira bateu a norte-americana Maya Iyengar com parciais de 5/7, 7/6(1) e 6/0, tendo atropelado a adversária no set decisivo. O jogo teve início na tarde do sábado, mas precisou ser finalizado nesta manhã por falta de luz natural.

Ela repetiu feito de Thaisa Grana Pedretti, que foi a única brasileira a vencer no Grand Slam inglês júnior nos últimos oito anos. Na ocasião, a tenista de 18 anos superou a local Anna Loughlan no primeiro jogo, mas se despediu do torneio na sequência diante da norte-americana Ellie Douglas.

Outra brasileira na disputa desde ano, Victoria Barros perdeu na primeira rodada. A tenista, também de 15 anos, foi eliminada pela cabeça de chave número 16, a húngara Rositsa Dencheve, de 18. No ano passado, Victoria caiu na primeira rodada do qualy.

Nauhany Silva, promessa de 15 anos do tênis brasileiro Imagem: Reprodução/Instagram/Nauhany Silva

Naná é a quinta representante do Brasil em Wimbledon Jr nesse período. O país não teve tenistas na chave principal e no qualificatório do feminino tanto em 2018 quanto em 2021 ——2020 não houve disputa devido à pandemia de covid-19. Em 2019, Ana Luiz Cruz não passou do qualy, e Olivia Carneiro teve o mesmo destino em 2023 e em 2024. Já em 2022, Ana Candiotto caiu na primeira rodada após ter furado o qualy.

Ela enfrenta na segunda rodada a tcheca Kovackova, cabeça de chave número 9. A adversária tem a mesma idade de Naná e já está perto do top 600 do ranking mundial —a brasileira está fora do top 1000.

Já entre os meninos, Luiz Guto Miguel também venceu na estreia em Wimbledon. O brasileiro de 16 anos bateu o sul-africano Doig por 7/5 e 6/2 e encara na sequência o alemão Schoenhaus, cabeça de chave número 13.