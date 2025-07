Mundial vê chuva de gols antes da semi e bate números históricos das Copas

A inédita Copa do Mundo de Clubes chega à semifinal já tendo superado, com a bola rolando, estatísticas de todas as Copas de seleções disputadas no mesmo formato, desde 1998.

A primeira edição do Mundial no novo formato teve uma avalanche de gols até aqui, com 186 gols em 60 jogos. Destes, 42 foram marcados nos 12 duelos do mata-mata.

Tal número já é maior do que o total de gols de todas as Copas desde 1998, quando a disputa passou a ser entre 32 equipes. Antes da era atual, 24 seleções participaram das edições entre 1982 e 1994. .

Neste recorte, a Copa mais goleadora foi a última, que registrou ao todo 172 bolas na rede. As edições de 2014 e de 1998 completam o "pódio", cada uma com 171 gols anotados. As estatísticas foram consultadas na plataforma especializada OGol.

Neste momento, a média de gols no Mundial é de 3,1 por partida —de longe a maior. O Mundial registra tais números apesar de contar com menos jogos com três ou mais gols nos placares do que algumas edições de Copa (33, diante de 36 em 1998 e de 37 em 2014).

A competição entre clubes ainda tem mais três jogos para aumentar o recorde e terminará com um compromisso a menos que as Copas. Como não há disputa de terceiro lugar, diferentemente do torneio entre seleções, restam os dois duelos da semi e a grande decisão. As semis ocorrerão na próxima terça (Fluminense x Chelsea) e quarta (PSG x Real Madrid), com a final no domingo.

Números do Mundial x Copas do Mundo neste formato

Mundial 2025 : 186 em 60 jogos até agora

Copa de 2022: 172 gols em 64 jogos

Copa de 2018: 169 gols em 64 jogos

Copa de 2014: 171 gols em 64 jogos

Copa de 2010: 145 gols em 64 jogos

Copa de 2006: 147 gols em 64 jogos

Copa de 2002: 161 gols em 64 jogos

Copa de 1998: 171 gols em 64 jogos

*Copas anteriores foram disputadas por menos participantes e, necessariamente, tiveram menos jogos