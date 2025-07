Messi esquece Mundial e marca golaço na volta do Inter Miami à liga americana

A dura derrota por 4 a 0 para o PSG, há uma semana, e o "gosto amargo" do empate cedido ao Palmeiras, nas palavras de Lionel Messi, ambos pelo Mundial de Clubes, ficaram definitivamente para trás. O craque argentino marcou dois golaços, na noite de sábado, e comandou a goleada do Inter Miami no retorno do clube à MLS, a liga americana.

Em visita ao Montreal, no Canadá, o conjunto da Flórida venceu por 4 a 1, de virada, e chegou a 32 pontos na tabela da Conferência Leste. A equipe ocupa o sexto lugar, mas tem quatro jogos a menos que os adversários, incluindo o líder Cincinnati, que soma 42, por ter ficado mais de um mês ausente na competição.

O destaque da partida, como ocorre habitualmente, foi Lionel Messi. Ele deu o passe para o gol de empate de Allende, aos 33 minutos do primeiro tempo, e virou a partida para 2 a 1 no final do primeiro tempo. Após Segovia ampliar para 3 a 1, o craque de 38 anos anotou um golaço os 16 minutos da etapa complementar.

Após receber o passe na intermediária, o camisa 10 avançou pelo meio, passou pela marcação de quatro adversários e finalizou sem chances para o goleiro. O argentino ainda teve um gol anulado por impedimento antes do apito final.

Com os dois gols anotados na rodada, Messi chegou a 12 em 14 partidas do Inter Miami na MSL na temporada. O triunfo também confirmou a reação da equipe na competição - venceu os três últimos compromissos.

A partida entre Austin e Los Angeles FC, que também participou do Mundial de Clubes, foi adiada em decorrência das inundações no Texas que causaram a morte de pelo menos 51 pessoas.