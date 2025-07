Melo e Matos chegam às quartas de final em Wimbledon

Marcelo Melo e Rafael Matos conquistaram a vaga nas quartas de final da chave de duplas em Wimbledon. Neste domingo, os brasileiros derrotaram o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em 2h07, para conquistar a terceira vitória na grama sagrada em Londres.

Os próximos adversários serão o australiano Rinky Hijikata e o holandês David Pel, que entraram na chave como alternates e venceram os cabeças 3, os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

"Sem palavras aqui pela alegria de passar mais uma rodada em Wimbledon. Acho que jogamos novamente muito bem. Tivemos inúmeras chances, indo e voltando durante o jogo, bem parecido com as duas primeiras rodadas, mostrando que estamos muito bem, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, é aproveitar esses bons momentos", explicou Melo.

"A gente vinha treinando muito duro, muito focado para tentar encontrar o caminho, com muita resiliência e, uma hora, os resultados vêm e estão vindo. Sem estar satisfeito ainda com essas três vitórias, porque a gente está jogando muito bem. Aproveitar o momento para seguir andando na chave. Agora, é recuperar bem, vamos ter pelo menos um dia de folga, para ir com tudo em busca dessa semi", completou.

Melo e Matos: como foi a vitória

No primeiro set, Melo e Matos quebraram os rivais no terceiro game, abrindo em seguida 3 a 1. E, com essa vantagem, marcaram 6/4 para sair na frente no jogo. No segundo set, quem conseguiu o break logo nos primeiros games foram os adversários, fazendo 3 a 0 e fechando em 6/3 para deixar tudo igual.

No terceiro e decisivo set, o mineiro e o gaúcho quebraram para fazer 4 a 2, mas o austríaco e o alemão devolveram na sequência e chegaram à igualdade por 4 a 4. Melo e Matos tiveram chance de fechar no décimo game, mas os adversários salvaram dois match points. No décimo segundo, novas oportunidades, mais quatro match points salvos, mas o mineiro e o gaúcho mantiveram a confiança até fazer 7/5.