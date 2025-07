Luisa Stefani vence dois tie-breaks com Joe Salisbury e avança às quartas em Wimbledon

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, segue vencendo em Wimbledon e, neste domingo, alcançou as quartas de final de duplas mistas ao lado do britânico Joe Salisbury. A dupla derrotou o argentino Andres Molteni e a norte-americana Asia Muhammad em dois tie-breaks com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5).

"Ótima vitória na mista e grande jogo. Alto nível de todos na quadra e decidido no detalhe. Feliz com a maneira que jogamos os dois tiebreaks para fechar o jogo em dois sets. A parceria com o Joe está super leve, ele é um cara bem gente fina, tranquilo, nosso estilo de jogo complementa muito bem", iniciou Stefani.

Saque e rede, saque e rede, pontos curtos, muito dinâmico, é reflexo, jogo que gosto de jogar e assistir também. Obviamente ele é britânico, tem uma torcida animada então tem que aproveitar esse ambiente, atmosfera e curtir o jogo", completou Luisa Stefani.

Nesta segunda-feira, Luisa Stefani terá rodada dupla primeiro com a feminina ao lado de Timea Babos pelas oitavas de final às 8h30 (de Brasília), na quadra 12, contra as cabeças de chave 7, a australiana Ellen Perez com a ucraniana Lyudmila Kichenok.

Depois na mesma quadra, por volta das 12h, busca vaga na semi de mistas contra a dupla do polonês Jan Zielinski com a taiwanesa Su-Wei Hsieh.