Luis Díaz, do Liverpool, é criticado por não ir ao funeral de Diogo Jota e marcar presença em festa

O colombiano Luis Díaz, atacante do Liverpool, está sendo extremamente criticado nas redes sociais por não ter comparecido ao funeral de Diogo Jota, no sábado de manhã. Enquanto ocorria a cerimônia, o jogador, de férias na Colômbia, se deixou ser fotografado por influenciadores em uma festa.

Total falta de empatía de Luis Díaz. Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI ? TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

O fato de Díaz estar na Colômbia pode ser considerado um fator. Segundo o "Diario Deportes", o Liverpool teria informado aos jogadores que, caso não conseguissem comparecer ao funeral, não haveria problemas. A viagem de Barranquilla/Bogotá até Lisboa pode durar até 24 horas, dependendo de escalas.

Porém, a grande questão é que Díaz apareceu dando risadas em uma festa enquanto acontecia o funeral. Torcedores do Liverpool foram ao perfil oficial do jogador para criticá-lo e lembrá-lo de que, quando o pai do colombiano foi sequestrado, Diogo Jota dedicou um gol a ele em uma demonstração de carinho pelo atacante.

Ian Hodgson / AFP

Jogadores no funeral

Diogo Jota e seu irmão André Silva faleceram na madrugada de quinta-feira. O velório aconteceu na sexta-feira e, nessa noite, a comitiva do Liverpool chegou a Portugal. O funeral, em Gondomar, ocorreu na manhã deste sábado.

A grande maioria do elenco do Liverpool compareceu ao funeral de Diogo Jota e André Silva. Á frente de todos, o holandês Virgil Van Dijk e o escocês Andrew Robertson levaram flores em formato de uma camisa do clube inglês, com os números dos dois jogadores portugueses.

Foto de: FILIPE AMORIM / AFP

Conor Bradley, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Curtis Jones, Darwin Núñez, Alexis MacAllister e Joe Gomez estão entre os jogadores do atual elenco que compareceram, além dos ex-companheiros James Milner e Jordan Henderson. Este último foi capitão dos Reds por muitos anos e esteve na frente do Estádio de Anfield para prestar homenagens a Diogo Jota.