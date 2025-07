Lucas Oliveira próximo de sair do Vasco para assinar com o Sport

O zagueiro Lucas Oliveira está muito perto de deixar o Vasco. O jogador, de 29 anos, tem contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2026, mas tudo indica que o caminho do jogador é o Sport Recife, lanterna do Campeonato Brasileiro.

O Sport apresentou na semana passada uma proposta de empréstimo ao Vasco. No sábado, o clube carioca deu aval para a negociação, deixando a palavra final nas mãos do atleta.

Contratado no início da temporada, Lucas Oliveira não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz. Ele é visto como a quinta opção para a zaga, atrás de Mauricio Lemos, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Freitas.

O Sport pretende pagar integralmente o salário do jogador, algo que deixa o Vasco bem animado e abriria espaço na folha salarial para a chegada de novos reforços a São Januário.