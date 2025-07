Liderado por Paulo Sérgio, Bayer Leverkusen inaugura academia de futebol em São Paulo

Neste sábado, o Bayer 04 Leverkusen inaugurou o "Bayer 04 Football Academy São Paulo", projeto que reúne crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A iniciativa, localizada no Club Bayer, na zona sul da capital paulista, atenderá cerca de 300 alunos, e todos os treinadores passarão por capacitações regulares para atender às expectativas do clube alemão.

O projeto é liderado por Paulo Sérgio, comentarista da Gazeta Esportiva e campeão mundial em 1994 com a Seleção Brasileira. Ele é ídolo do clube alemão, onde atuou entre 1993 e 1997.

Além disso, outras lendas do futebol e do Bayer como Zé Roberto, Zé Elias e o lateral direito Arthur, estiveram no local na tarde deste sábado. O espaço estava todo decorado com as cores do time, inclusive com o totem em tamanho real dos ex-jogadores quando atuavam pelo time.

Participaram da inauguração todas as crianças da academia, que receberam kits da equipe alemã e tiveram uma tarde repleta de atividades futebolísticas ao lado da mascote Brian, The Lion (o leão do Bayer).

Chancela da Bundesliga

Paulo Sérgio destacou que a chegada da Bayer 04 Academy ao Brasil levou cerca de dois anos de muito trabalho e envolveu diversos parceiros. O tetracampeão mundial comemorou o fato de o projeto ser a primeira escolinha oficial de um clube alemão no país, com chancela da Bundesliga.

"Depois da Copa do Mundo, esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. A presença do Bayer Leverkusen no Brasil é uma conquista que representa motivação e satisfação pessoal, fruto de anos de dedicação ao fortalecimento dessa ponte entre os dois países", declarou ele.

O também tetracampeão Mauro Silva, atualmente vice-presidente da FPF, esteve no clube para o evento.

"Tenho que parabenizar uma iniciativa do futebol alemão por meio da Bundesliga e do Bayer Leverkusen. O Brasil tem muito a aprender com os alemães, principalmente quando o assunto é disciplina e organização", disse ele.

Por fim, 10% das vagas já são destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade, que recebem estrutura adequada, como chuteiras e uniformes, além da oportunidade de participar de treinos em campo com qualidade. A proposta é oferecer um ambiente de desenvolvimento humano e esportivo.