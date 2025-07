Leonardo Jardim valoriza competição em testes do Cruzeiro

O Cruzeiro encerrou a participação na Vitória Cup com um triunfo sobre o Banfield por 1 a 0, neste domingo. Para o técnico Leonardo Jardim, os testes no torneio amistoso foram importantes para observar novas opções para o time na sequência da temporada.

"Enfrentamos jogos competitivos, com uma intensidade que não existe nos treinos. Foi importante para ganharmos ritmo", destacou o comandante.

"Conseguimos ganhar, que é importante, mas o mais importante foi o que vimos na primeira parte, uma equipe determinada, mesmo com más condições do campo", acrescentou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim vê Cruzeiro melhor

Além da vitória sobre o Banfield, o Cruzeiro sofreu uma derrota na Vitória Cup, no duelo contra o Defensa y Justicia. Leonardo Jardim observou uma evolução da equipe entre as duas partidas no Espírito Santo.

"Não fizemos o que estávamos acostumados no primeiro jogo, mas hoje já seguimos a nossa identidade. Cumprimos os objetivos no torneio", explicou.

Vice-líder com 24 pontos, o Cruzeiro retoma a participação no Brasileirão no próximo domingo, dia 13, no jogo contra o Grêmio, no estádio do Mineirão.