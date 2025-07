Leila rebate provocações de rivais do Palmeiras após queda no Mundial

O Palmeiras está de volta ao Brasil depois de sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Na noite deste sábado, a presidente Leila Pereira falou sobre a campanha do Verdão na competição, e aproveitou a oportunidade para responder as provocações dos rivais Corinthians e São Paulo.

De acordo com a mandatária alviverde, o mais importante é que o Palmeiras participou da competição. Além disso, pediu à torcida para não ligar para times que vivem de "glórias passadas".

"Vivemos o presente. Fiquem calmos! Temos muito a conquistar este ano! Não deem ouvidos aqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje", disse Leila em seu perfil oficial no X.

Veja a nota completa de Leila Pereira divulgada neste sábado:

De volta ao Brasil com o coração apertado, mas orgulhosa de tudo que vivemos.

Em primeiro lugar gostaria de agradecer aos nossos torcedores que estiveram acompanhando nossos jogos nos Estados Unidos e os que estiveram torcendo de todos os lugares do Brasil e do mundo. Sim, o Palmeiras é GIGANTE! Sim, nossa Torcida é GIGANTE!

Quero agradecer todo nosso elenco, comissão técnica, profissionais do clube e parceiro que organizou nossa impecável logística.

Não tenham dúvidas que todos fizeram o máximo. Fizemos o melhor que poderia ser feito.

Foram dias intensos de muito trabalho e dedicação. Não fomos passear nos Estados Unidos.

Não conseguimos chegar a final da Copa do Mundo de Clubes. Mas o que é muito importante, PARTICIPAMOS deste evento fantástico onde nossa marca e nosso trabalho foi exposto para o mundo.

Não vivemos de glórias passadas. Valorizamos nossas conquistas do passado, mas queremos mais. VIVEMOS O PRESENTE.

Temos um profundo orgulho de HOJE estarmos sempre disputando e conquistando títulos, de HOJE sermos um clube respeitado por pagar em dia seus compromissos, de HOJE sermos um clube superavitário, profissional e transparente, de HOJE revelarmos jogadores fantásticos, e sermos HOJE um clube com CREDIBILIDADE.

Fiquem CALMOS!! Temos muito a conquistar este ano!! Não deem ouvidos aqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de HOJE.

E, não poderia deixar de agradecer a todas as mulheres que se sentiram representadas por mim nesta Copa do Mundo de Clubes onde, dentre 32 clubes participantes a Presidente do Palmeiras era a única mulher. Trata - se de uma conquista de todas nós mulheres. Tenho certeza de que estou abrindo as portas para vocês neste mundo que até pouco tempo atrás pertencia aos homens.

Muito obrigada de coração a todos e a todas! Somos GIGANTES!! Avanti Palestra!!