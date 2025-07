Lateral do Palmeiras, Giay vai à Argentina em dia de folga após o Mundial e visita o San Lorenzo

O San Lorenzo registou em suas redes sociais a visita de Agustin Giay, lateral do Palmeiras. O jogador aproveitou o dia de folga após saída dos Estados Unidos depois da queda nas quartas da Copa do Mundo de Clubes e esteve na Argentina, onde visitou as instalações do clube que o formou e encontrou ex-companheiros.

"Que lindo te ver em casa, Agus! Recém-chegado do Mundial de Clubes, Giay visitou o lugar que o viu crescer e compartilhou um momento com seus ex-companheiros. Obrigada pela demonstração de sentimento de pertencimento, craque", escreveu o San Lorenzo na publicação.

Giay foi revelado nas categorias de base do San Lorenzo e ficou no clube por cerca de oito anos antes de ir ao Palmeiras. O jogador ganhou sua primeira chance na equipe profissional em 2022. Pelo time argentino, o jogador disputou 88 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.

O Palmeiras comprou 75% dos direitos econômicos de Giay, em meados de 2024, por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões na época).

Ele teve dificuldades em seus primeiros meses de Palmeiras, mas nesta temporada, assumiu a titularidade na lateral direita. Neste ano, ele disputou 24 jogos, sendo 19 como titular. Ao todo, pelo Verdão, ele tem 36 partidas.

Giay se reapresenta com o restante do time na manhã de sexta-feira, na Academia de Futebol, para focar na sequência da temporada. No momento, o clube é o quarto colocado no Brasileiro e segue nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores.