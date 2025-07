Juliana Campos volta a fazer melhor marca no salto com vara

Juliana Campos vem obtendo excelentes resultados na Europa nesta temporada - está se preparando em Padova, Itália. Saltou 4,68m e foi segunda colocada no Fly Athens, em Atenas, na Grécia - meeting da categoria Prata do World Athletics Continental Tour. A primeira colocada foi Molly Candery, da Grã-Bretanha, com 4,80m (recorde da competição) e o terceiro lugar da belga Elien Vekemans (4,63 m).

Desde a campeã mundial Fabiana Murer, recordista sul-americana do salto com vara (4,87m), que parou de competir após a Olimpíada do Rio 2016, uma brasileira não saltava 4,68m.

Juliana Campos, de 28 anos, já havia obtido sua melhor marca pessoal no salto com vara, com 4,66m, ao conquistar a medalha de prata no Golden Spike de Ostrava, República Tcheca, em 24 de junho. Esta foi a sexta disputa internacional da atleta olímpica que havia saltado 4,63m, no LXI Palio Citta Della Quercia, em Rovereto, Itália, no dia 2 de junho.

Assim, melhorou três vezes sua marca pessoal e assumiu o posto de segunda melhor brasileira no Ranking Brasileiro de todos os tempos no salto com vara. A sua melhor marca anterior, de 4,60m, havia sido obtida no Sul-Americano de São Paulo 2023.

"Estou muito feliz por bater meu personal best (PB) já três vezes esse ano. Estou bem fisicamente, recuperada da lesão que me atrapalhou. Descobri uma fratura no pé depois da Olimpíada e demorou para eu me recuperar. Ficamos em dúvida se fazia a temporada indoor, decidimos não fazer, mas fiquei ansiosa se seria suficiente só a temporada outdoor para me qualificar para o Mundial de Tóquio. Vejo que foi a melhor decisão, consegui me preparar bem e funcionou. Muito feliz de ter tomado as decisões certas e alcançado marcas que até hoje só a Fabiana conseguiu alcançar no Brasil", disse Juliana.

O Campeonato Mundial de Atletismo será realizado de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio, Japão. O índice fixado pela World Athletics para o Mundial no salto com vara é 4,73m, mas Juliana também soma pontos no Ranking e está provisoriamente qualificada como campeã da área sul-americana.