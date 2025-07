José Martínez tem semestre de oscilação, mas se mantém entre os titulares do Corinthians

O volante José Martínez oscilou ao longo do primeiro semestre de 2025 e vem sendo acompanhado, até o momento, pela irregularidade. Ainda assim, o venezuelano conseguiu se manter entre os titulares do Corinthians.

José Martínez chegou ao Corinthians em agosto de 2024 e imediatamente se destacou pela raça e vontade demonstradas em campo. O volante tomou conta da posição e terminou o ano como titular absoluto da equipe de Ramón Díaz.

Contudo, o início de 2025 de Martínez não foi dos melhores. Apesar de ter permanecido no time titular, o venezuelano não conseguiu repetir as grandes atuações do ano passado. No embate contra a Ponte Preta, por exemplo, chegou a ser expulso.

Por outro lado, o desempenho do volante cresceu na reta final do Campeonato Paulista. Martínez, inclusive, foi um dos destaques do Corinthians em ambos os jogos da final do Estadual, disputada contra o Palmeiras.

Na sequência da temporada, porém, Martínez voltou a oscilar novamente, mas seguiu tendo espaço entre os titulares. O único momento em que ele chegou a ser de fato reserva foi na reta final da passagem da família Díaz e, depois, na breve passagem do interino Orlando Ribeiro.

Desde a chegada do técnico Dorival Júnior, Martínez atuou em nove dos 11 jogos do treinador, sendo titular em cinco deles. Como ainda não mostrou todo o futebol que já demonstrou ter e também devido ao rodízio promovido pelo comandante, o volante vem oscilando entre titulares e reservas.

Ainda que não tenha performado regularmente pelo Corinthians, Martínez seguiu sendo convocado pela Venezuela. Ele disputou três dos quatro compromissos oficiais de sua seleção em 2025.

Na atual temporada, José Martínez soma 30 partidas com a camisa do Corinthians, sendo 20 como titular. O venezuelano contribuiu com um gol e duas assistências.

O Corinthians de José Martínez já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.