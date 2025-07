Irmão de Ricardo Mello, ex-top 50 do mundo, ganha torneio Masters no Rio

A segunda edição do torneio internacional Masters de tênis, categoria MT 400, realizado na Rio Tennis Academy em parceria com o Fluminense, terminou neste sábado. Destaque para Henrique Mello, o Mindu, que foi profissional até os 22 anos, e vem jogando seus primeiros torneios no circuito Masters. Ele é irmão de Ricardo Mello, ex-top 50 da ATP.

Mindu superou na final, da categoria acima de 40 anos, André Schneider por 6/1 e 6/4. Foi o terceiro torneio dele no circuito e o terceiro título.

"Torneio foi muito bom apesar da chuva, complexo aqui, a Rio Tennis está de parabéns, belo espaço, belo torneio, organização, jogos foram muito bons", disse Henrique que está focado em jogar mais eventos com um objetivo: "Não tenho muita meta, quero voltar a competir, fazia tempo que não competia, é gostoso, é saudável, dar a oportunidade dos meus filhos me verem jogar, isso influencia. Eles já estão na quadra desde os 4 anos, inspiram em mim e no tio".

Mindu brincou com a semelhança com seu irmão: "Somos bem parecidos, muita gente nos confunde, meu irmão tem uma academia em Campinas, eu também, vivemos do esporte a vida inteira e estamos passando pra molecada. Joguei dos 18 aos 22 no profissional, comecei a fazer educação física e trabalhar com o tênis".

Foto: Divulgação

Quem foi Ricardo Mello?

Nascido em Campinas, Ricardo Mello começou a jogar tênis aos seis anos no Clube Equestre. Ganhou seu primeiro ponto no ranking da ATP em 1996, aos 15 anos (como wildcard), jogando no Challenger de sua cidade natal, perdendo para o ídolo Gustavo Kuerten na 1ª rodada.

Canhoto e com 1,75m de altura, ele se destacava pela velocidade e habilidade em quadra e tinha a preferência por jogar em piso duro. Chegou à melhor posição no ranking em julho de 2005 - número 50. Um ano antes, conquistou o principal título da carreira, em Delray Beach. Ricardo Mello atuou profissionalmente até 2013.

Campeões do Masters em Simples

30 anos Masculino - Yuri Andrade (BRA)



35 anos Masculino - Felipe Paiva (BRA) / Feminino - Monica Lunardi (BRA)



40 anos Masculino - Henrique Mello (BRA) / Feminino - Janine Martins (BRA)



45 anos Masculino - Antonio Amaro Filho (BRA) / Feminino - Ana Luisa Santos (BRA)



50 anos Masculino - Carlos Vazquez (ARG) / Feminino - Patrícia Fernandes (BRA)



55 anos Masculino - Eurico Carvalho (BRA) / Andrea Cabral (BRA)



60 anos Masculino - Ricardo Carbonell (BRA) / Feminino - Jaqueline Kompinski (BRA)



65 anos - Masculino - Roberto Calvet (BRA) / Feminino - Irene Werneck (BRA) /



70 anos - Horacio Melo (ARG)



75 anos Masculino - Julius Buchenrode (AUT) / Feminino - Vera Klingensteiner (BRA).