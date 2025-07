Há 16 anos, Cristiano Ronaldo era anunciado no Real Madrid; relembre

Neste mesmo dia 6 de julho, em 2009, o Real Madrid anunciava a contratação de Cristiano Ronaldo, vindo do Manchester United. O que ninguém sabia na época era que o português viria a se tornar um dos maiores ídolos, artilheiros e campeões da história do clube.

Em sua passagem de nove anos na Espanha, o atacante marcou 451 gols em 438 partidas disputadas pelo Real. Estes números o credenciam como o maior artilheiro da história do clube, ultrapassando outros craques como Alfredo Di Stéfano e Raúl González.

Com a camisa do time de capital espanhola, o craque conquistou 16 títulos, são eles: 4 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas Europeias, 2 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas do Rei e 2 Supercopas da Espanha.

Além dos títulos coletivos, o português também venceu quatro vezes a Bola de Ouro e em outras três oportunidades a Chuteira de Ouro.

Início da trajetória

Campeão da Champions League com o Manchester United em 2008 e vencedor da Bola de Ouro daquele ano, o camisa 7 despertou o interesse do Real Madrid na temporada seguinte.

Foi então que, com um valor de € 94 milhões (R$ 256 milhões na cotação da época), a equipe espanhola garantiu a contratação do atleta. Este valor fez de Cristiano Ronaldo a transferência mais cara da história do futebol até 2013. Na ocasião, o valor pago pelo Real Madrid ao Tottenham por Gareth Bale ultrapassou o do português.

Apresentado no Santiago Bernabéu para mais de 80 mil pessoas, o atacante se tornou o jogador com mais gols em seu ano de estreia pelo clube. Cristiano acumulou 33 bolas na rede na temporada 2009/10 e teve o recorde batido neste ano por Mbappé, que marcou 44 gols.

Seu primeiro título pelo clube veio na segunda temporada, quando o português marcou de cabeça o gol da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 1 a 0, na final da Copa do Rei, já nos acréscimos da segunda etapa da decisão.

A primeira Liga dos Campeões

Em 2014, Cristiano venceu seu primeiro título europeu com a equipe da Espanha. A final daquela edição da Liga dos Campeões foi diante do rival local, o Atlético de Madrid, que vencia a partida até os minutos finais. Foi então que Sérgio Remos marcou, de cabeça, o gol que levaria a partida para a prorrogação.

O duelo terminou com a vitória do Real Madrid por 4 a 1, com um gol de Cristiano Ronaldo de pênalti. Esta conquista ficou conhecida com a "La Décima", já que foi o décimo título europeu do clube e encerrou uma seca de 44 anos sem a taça.

Tricampeões europeus

Liderados pelo craque português, a equipe se tornou tricampeã seguida da Liga dos Campeões, com conquistas em 2016, 2017 e 2018. Com atuações decisivas em todos os títulos, Cristiano se consagrou como um dos maiores personagens da história do time de Madri.

A final mais memorável para o camisa 7 foi a de 2017, em que marcou duas vezes contra a Juventus em uma bela exibição do time espanhol, que bateu os italianos por 4 a 1. Em 2016, superaram o Atlético de Madrid novamente na decisão e, em 2018, venceram o Liverpool.

Fim de ciclo

Ao final da temporada de 2018, Cristiano Ronaldo acertou sua transferência para a Juventus. O Real Madrid não se opôs à negociação e aceitou a oferta da equipe italiana pelo seu melhor jogador, que terminou naquele ano sua passagem histórica pelo clube espanhol.