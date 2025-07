Guarani busca empate com Londrina e emenda sexto jogo invicto na Série C

O Guarani buscou o empate por 1 a 1 com o Londrina hoje, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Após sair atrás no início do segundo tempo com gol de Caio, o Bugre reagiu rápido e igualou o placar com o zagueiro Raphael.

Desta forma, diante do empate, o Guarani chegou ao sexto jogo seguido sem derrota, mas perdeu a chance de encostar no G8. Desde a última derrota, em 10 de maio para o São Bernardo, o time paulista soma três vitórias e três empates, ocupando a 11ª posição na tabela, com 15 pontos. Já o Londrina viu a sequência de vitórias ser interrompida, mas continua na terceira colocação, com 20 unidades, quatro a menos que o líder Caxias.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. O Guarani, no Brinco de Ouro, recebe o Ituano. Já o Londrina mede forças contra o Botafogo-SP, no Almeidão.

Como foram os gols

O Londrina abriu o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo. Robson cobrou escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Wallace, que perdeu a posse. Mas Caio apareceu bem posicionado na pequena área, no rebote, empurrou para o fundo das redes.

O empate do Guarani veio aos 13 minutos. Pelo lado direito do campo de taque, Diego Torres cruzou para a área, e o zagueiro Raphael subiu mais alto que a marcação para cabecear com firmeza no canto, sem chances para o goleiro.