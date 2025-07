Grêmio treina visando decisão da Recopa Gaúcha, diante do São José

Focado na volta dos jogos após o fim do Mundial de Clubes, o Grêmio fez o penúltimo treino, no CT Presidente Luiz Carvalho, antes da partida que marca o retorno do clube às competições na temporada. Nesta terça-feira, o Tricolor enfrenta o São José na decisão da Recopa Gaúcha, às 19h30 (de Brasília), na Arena.

Antes de irem ao gramado para o treinamento com bola, os jogadores realizaram o aquecimento com orientação da equipe de preparação física. Em seguida, os goleiros Tiago Volpi, Gabriel Grando, Jorge, Thiago Beltrame e João Victor, o único da categoria sub-20, iniciaram os trabalhos no campo.

Depois disso, quem assumiu o comando do treino foi o técnico Mano Meneses, que dividiu os atletas em suas posições para o início do trabalho técnico e tático. A atividade consistia em uma troca de passes até que a bola chegasse, em profundidade, para os laterais fazerem o cruzamento de primeira. Dentro da área ficavam dois zagueiros para disputar a bola com atacantes e meias que infiltravam para concluir a jogada.

Ao final do treino, os jogadores se posicionaram em quatro regiões da entrada da área para aperfeiçoar a finalização de média distância.

O elenco encerra a preparação em busca do pentacampeonato da Recopa Gaúcha na manhã desta segunda-feira, quando definirá os últimos ajustes para o duelo diante do São José.