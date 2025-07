Norris vence corrida emocionante em Silverstone com 1º pódio de Hulkenberg

Lando Norris venceu uma corrida emocionante do Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 1, com várias mudanças climáticas, decisões estratégicas complicadas, acidentes e escapadas de pista. E quem tomou as decisões corretas para colocar a Sauber no pódio e ficar pela primeira vez na carreira entre os três primeiros foi Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto, que tem sido um dos grandes pilotos do campeonato.

O alemão conquistou esse primeiro pódio em sua 239ª corrida na carreira. O líder do campeonato, Oscar Piastri, estava na ponta e foi punido, terminando em segundo.

Foi um GP da Grã-Bretanha em um dia típico de verão inglês: com pancadas de chuva que complicaram a vida dos pilotos e geraram uma corrida muito acidentada e cheia de períodos de Safety Car e Safety Car Virtual.

Uma das 'vítimas' foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, que abandonou logo na quarta volta depois de perder o controle de sua Sauber. Ele foi um dos quatro pilotos que decidiram trocar os pneus intermediários, de chuva, pelos pneus de pista seca no final da volta de apresentação, vendo que o sol tinha saído após uma pancada de chuva em Silverstone. Mas a pista ainda estava longe de estar seca.

Bortoleto roda e bate logo no início do GP de Silverstone Imagem: Clive Mason/Getty Images

Verstappen perde a liderança em oito voltas

A corrida teve largada com sol, depois de uma manhã chuvosa em Silverstone, que tinha deixado a pista molhada. George Russell, quarto colocado, e Charles Leclerc, sexto colocado, decidiram colocar pneus de pista seca no final da volta de apresentação, assim como Bortoleto, o que acabou não dando certo: os pilotos que estavam com os intermediários conseguiram se segurar na pista até que uma nova pancada de chuva caiu na pista.

Max Verstappen tinha conseguido se manter na ponta, com o carro escorregando bastante, até que Oscar Piastri o passou na volta 8. Três voltas depois, Lando Norris passou o piloto holandês, que saiu da pista. Verstappen tinha conseguido a pole position com uma configuração de menos pressão aerodinâmica, que estava custando caro na corrida por conta da chuva.

Verstappen recuperou a posição com Norris nos boxes, por uma parada lenta do inglês, mas saiu da pista de novo na relargada após dois períodos seguidos de Safety Car - um pela chuva forte que caiu na volta 11 e outro por uma batida de Isack Hadjar - e caiu para a décima colocação.

Líder, Piastri é punido

Esse lance de Max aconteceu logo depois que Piastri desacelerou bastante na reta, ainda sob Safety Car, e recebeu uma punição de 10 segundos por conta disso.

Com metade da corrida disputada e a pista ainda bem molhada após a pancada da volta 11, o cenário era o seguinte: Piastri tinha 4 segundos de vantagem para Norris e sabia que tinha perdido a corrida, pois dificilmente conseguiria abrir 10 segundos em relação ao companheiro. Mas os dois eram muito mais rápidos que os demais, e uma segunda posição estava praticamente assegurada.

Primeiro pódio para Hulkenberg?

E dois pilotos que largaram entre os últimos usaram todas as incertezas para irem para a ponta: Lance Stroll era terceiro, tendo tomado duas decisões corretas, colocando pneus de pista seca quando a pista estava menos molhada na volta 5, e depois colocando os intermediários quando a chuva piorou. Nico Hulkenberg parou uma volta antes para colocar o segundo jogo de intermediários e apareceu em quarto.

Era uma corrida em que Lewis Hamilton sentia que poderia conseguir seu primeiro pódio na Ferrari, mas, mesmo parando na mesma volta dos líderes, ele não conseguia acompanhar o pelotão da frente e reclamava do comportamento do carro. Mas, quando a pista começou a secar, ele passou Pierre Gasly e passou e a se aproximar da disputa entre Stroll e Hulkenberg pela última posição do pódio.

Pista volta a secar

Mas haveria mais drama pela frente: a pista estava secando novamente, e Fernando Alonso foi o primeiro a parar, na volta 38 de 52. E, um a um, os pilotos foram parando. Mas a pista não estava fácil: Hamilton saiu da pista e perdeu contato com Hulkenberg, e Piastri também saiu da pista. Com essas paradas, Piastri cumpriu sua punição e cedeu a liderança para Norris.

Foi a primeira vitória de Norris em casa, e a primeira vez que ele ganhou duas corridas em sequência. Com isso, Norris está a oito pontos de Piastri na disputa pelo título da F1, com 12 etapas para o final.

Veja o resultado do GP de Silverstone

1º Lando Norris (McLaren)

2º Oscar Piastri (McLaren)

3º Nico Hulkenberg (Sauber)

4º Lewis Hamilton (Ferrari)

5º Max Verstappen (Red Bull)

6º Pierre Gasly (Alpine)

7º Lance Stroll (Aston Martin)

8º Alex Albon (Williams)

9º Fernando Alonso (Aston Martin)

10º George Russel (Mercedes)

11º Oliver Bearman (Haas)

12º Carlos Sainz (Williams)

13º Esteban Ocon (Haas)

14º Charles Leclerc (Ferrari)

15º Yuki Tsunoda (Red Bull)

16º Kimi Antonelli (Mercedes) - não completou

17º Isack Hadjar (RB) - não completou

18º Gabriel Bortoleto (Sauber) - não completou

19º Liam Lawson (RB) - não completou

20º Franco Colapinto (Alpine) - não completou